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Насколько вероятно усиление карантина в Украине: в Минздаве рассказали детали

Насколько вероятно усиление карантина в Украине: в Минздаве рассказали детали
11:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введение в Украине дополнительных ограничений в случае дальнейшего роста числа инфицированных коронавирусом.

В Минздраве рассказали, насколько вероятно продление карантина в Украине и при каких обстоятельствах это решение будет принято.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу.

"Вирус не выбирает по региону, или по полу, или по возрасту. Поэтому, если мы не будем соблюдать правила, жестко соблюдать правила в связи со смягчением (карантина - ред.), мы будем видеть такие цифры, - мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", - подчеркнул Степанов.

Кабмин отменил проведение пробного ВНО: Степанов назвал причину

По его словам, последние три дня фиксируется антирекорд по количеству новых больных.

Министр убежден, что главной причиной увеличения заболеваемости COVID-19 является пренебрежение со стороны граждан рекомендациями Минздрава.

Он отметил, что в настоящее время ситуация ухудшается, в частности, во Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Киеве.

Степанов проинформировал, что сегодня планируется провести заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будет рассматриваться ситуация относительно COVID-19, в том числе и в регионах.

Коронавирусный антирекорд: в Украине более 750 случаев COVID-19 за сутки 

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине подтверждены 30506 случаев COVID-19, из них 753 за последние сутки. Выздоровели в настоящее время 13976 человек, умерли 880 человек.

Во Львовской области пока в 2658 человек выявлено коронавирус, на Закарпатье - в 1583-х.

В Киеве общее количество заболевших достигло 3838-ми, в частности за сутки выявлены 72 новых случая заражения коронавирусом.

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Украина, Минздрав.

Автор:

Телеграф
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