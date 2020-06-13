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Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область

Ни одного случая COVID-19 за сутки: в ЦОЗ назвали область
13:43 Сегодня Телеграф УНИАН
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в двух областях, а в Херсонской области уже 3 день подряд не зафиксировано ни одного инфицированного.

Больше всего новых случаев коронавируса за прошедшие сутки обнаружено в двух областях и Киеве, а в Херсонской области уже третий день подряд не зафиксировано ни одного инфицированного.

В Украине зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 - за сутки 753.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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Так, согласно данным ЦОЗ, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 132, Закарпатской области - 77 и в городе Киеве - 72 случая. Зато в Херсонской области не выявлено ни одного нового случая инфицирования COVID-19. Вместе с тем больше всего выздоровевших за последние 24 часа зафиксировано в Ривненской области - 80 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1369 случаев;

Волынская область — 1354 случая;

Днепропетровская область — 990 случаев;

Донецкая область — 290 случаев;

Житомирская область — 1032 случая;

Закарпатская область — 1583 случая;

Запорожская область — 521 случай;

Ивано-Франковская область — 1695 случаев;

Кировоградская область — 577 случаев;

г. Киев — 3838 случаев;

Киевская область — 1961 случай;

Львовская область — 2658 случаев;

Луганская область — 56 случаев;

Николаевская область — 320 случаев;

Одесская область — 1081 случай;

Полтавская область — 278 случаев;

Ривненская область — 2297 случаев;

Сумская область — 208 случаев;

Тернопольская область — 1403 случаи;

Харьковская область — 1482 случая;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 544 случая;

Черновицкая область — 3869 случаев;

Черкасская область — 536 случаев;

Черниговская область — 385 случаев.

Как сообщалось, в Украине 13 июня зафиксировали новый коронавірусний антирекорд: за сутки обнаружили более 750 инфицированных. В целом случаев – 30 506. С начала пандемии болезнь забрала жизни 880 украинцев (за последние сутки – 10), зато выздоровел – 13 976 человек (за сутки – 409).

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Украина, Минздрав, ЦОЗ.

Автор:

Телеграф
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