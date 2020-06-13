Дефицит эпидемиологов и вирусологов: в Минздраве рассказали о ситуации с врачами

Степанов заявил, что 5 лет не выпускают врачей-эпидемиологов, потому кадрового обеспечения не хватает до 40-50% необходимых врачей эпидемиологов, вирусологов, лаборантов.

В Украине не хватает около половины от необходимого количества эпидемиологов и вирусологов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга. "Ни для кого не секрет, что за последние 5 лет вся наша противоэпидемическая служба была полностью развалена, мы 5 лет не выпускаем врачей-эпидемиологов. Кадрового обеспечения нам не хватает до 40-50% необходимых врачей эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Это все мы сейчас по ходу эпидемии исправляем, привлекаем дополнительных специалистов, переучиваем для того, чтобы проводить соответствующие эпидемиологические расследования", - сказал Степанов.

Он также отметил, что Минздрав разработал план восстановления противоэпидемиологической службы, которая будет работать по европейским образцам.

"Создание органа, который будет отвечать сегодняшним мировым угрозам, создание системы биологической защиты Украины от таких болезней, как COVID-19, эту службу нужно создать с нуля", - добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 29 марта 2017 года ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу.

В конце мая Степанов заявил, что в Минздраве изучают возможность возобновления работы санитарно-эпидемиологической службы. Среди вариантов, которые рассматриваются, - создание службы в составе Минздрава, а не как отдельного центрального органа исполнительной власти.