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Дефицит эпидемиологов и вирусологов: в Минздраве рассказали о ситуации с врачами

Дефицит эпидемиологов и вирусологов: в Минздраве рассказали о ситуации с врачами
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Степанов заявил, что 5 лет не выпускают врачей-эпидемиологов, потому кадрового обеспечения не хватает до 40-50% необходимых врачей эпидемиологов, вирусологов, лаборантов.

В Украине не хватает около половины от необходимого количества эпидемиологов и вирусологов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга. "Ни для кого не секрет, что за последние 5 лет вся наша противоэпидемическая служба была полностью развалена, мы 5 лет не выпускаем врачей-эпидемиологов. Кадрового обеспечения нам не хватает до 40-50% необходимых врачей эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Это все мы сейчас по ходу эпидемии исправляем, привлекаем дополнительных специалистов, переучиваем для того, чтобы проводить соответствующие эпидемиологические расследования", - сказал Степанов.

Он также отметил, что Минздрав разработал план восстановления противоэпидемиологической службы, которая будет работать по европейским образцам.

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"Создание органа, который будет отвечать сегодняшним мировым угрозам, создание системы биологической защиты Украины от таких болезней, как COVID-19, эту службу нужно создать с нуля", - добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 29 марта 2017 года ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу.

В конце мая Степанов заявил, что в Минздраве изучают возможность возобновления работы санитарно-эпидемиологической службы. Среди вариантов, которые рассматриваются, - создание службы в составе Минздрава, а не как отдельного центрального органа исполнительной власти.

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Украина, Минздрав.

Автор:

Телеграф
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