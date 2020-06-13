Вернувшиеся из Франции члены украинской делегации прошли тест на коронавирус

ПЦР-тесты не выявили коронавирус у представителей Офиса президента и членов Кабмина, вернувшихся из Франции.

После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

У представителей Офиса президента и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили.

В пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Францию с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

В Офисе Президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование.

Все сотрудники регулярно проходят тестирование.

Президент Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской.