Петров пост 2020: дата, история и традиции

Основная цель Петрова поста - подготовить верующих к празднику Петра и Павла, который, как известно, отмечается 12 июля. Поэтому логично, что заканчивается он именно в день памяти этих двух апостолов.
В 2020 году Троица отмечалась 7 июня (воскресенье), поэтому Петров пост начинается 15 июня (понедельник) и будет длиться 27 дней, до 11 июля (суббота). Заканчивается он в праздник Петра и Павла.
История
О Петровом посте известно уже очень давно. Впервые о нем упоминается в "Апостольском предании", написанном святым Ипполитом Римским в III век. Однако изначально он не был никак связан с Петром и Павлом. Это был своего рода "компенсационный" пост: он назывался постом Пятидесятницы и существовал для тех, кто по тем или иным причинам не мог соблюдать Великий пост.
Между тем когда День Петра и Павла приобрел статус одного из самых почитаемых христианских праздников (произошло это в начале IV века), пост, предшествовавший 12 июля, стал Петровским и начал восприниматься верующими, как своеобразный подготовительный этап ко дню памяти святых апостолов.
Традиции в Петров пост 2020
Петров пост как раз приходится на период летнего сенокоса, душистого разнотравья и цветов. А потому в народе много внимания уделяли земле и ее щедрым дарам. Считалось, что во время Петрова поста хорошо подкармливать и поливать землю для лучшего плодородия и будущего урожая, а также собирать и заготавливать лекарственные цветы и травы.