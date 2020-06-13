Петров пост 2020: дата, история и традиции

Петров (Апостольский) пост ведет свою историю с первых веков христианства и сначала предназначался для тех, кто по той или иной причине не имел возможности соблюдать Великий пост.

Основная цель Петрова поста - подготовить верующих к празднику Петра и Павла, который, как известно, отмечается 12 июля. Поэтому логично, что заканчивается он именно в день памяти этих двух апостолов.

В 2020 году Троица отмечалась 7 июня (воскресенье), поэтому Петров пост начинается 15 июня (понедельник) и будет длиться 27 дней, до 11 июля (суббота). Заканчивается он в праздник Петра и Павла.

История

О Петровом посте известно уже очень давно. Впервые о нем упоминается в "Апостольском предании", написанном святым Ипполитом Римским в III век. Однако изначально он не был никак связан с Петром и Павлом. Это был своего рода "компенсационный" пост: он назывался постом Пятидесятницы и существовал для тех, кто по тем или иным причинам не мог соблюдать Великий пост.

Между тем когда День Петра и Павла приобрел статус одного из самых почитаемых христианских праздников (произошло это в начале IV века), пост, предшествовавший 12 июля, стал Петровским и начал восприниматься верующими, как своеобразный подготовительный этап ко дню памяти святых апостолов.

Традиции в Петров пост 2020

Петров пост как раз приходится на период летнего сенокоса, душистого разнотравья и цветов. А потому в народе много внимания уделяли земле и ее щедрым дарам. Считалось, что во время Петрова поста хорошо подкармливать и поливать землю для лучшего плодородия и будущего урожая, а также собирать и заготавливать лекарственные цветы и травы.