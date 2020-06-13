Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вернувшиеся из Франции члены украинской делегации прошли тест на коронавирус
Вернувшиеся из Франции члены украинской делегации прошли тест на коронавирус
Сто дней работы Минюста: Малюська отчитался о проделанной работе
Сто дней работы Минюста: Малюська отчитался о проделанной работе
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
Петров пост 2020: дата, история и традиции
Петров пост 2020: дата, история и традиции

Петров пост 2020: дата, история и традиции

Петров пост 2020: дата, история и традиции
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Петров (Апостольский) пост ведет свою историю с первых веков христианства и сначала предназначался для тех, кто по той или иной причине не имел возможности соблюдать Великий пост.

Основная цель Петрова поста - подготовить верующих к празднику Петра и Павла, который, как известно, отмечается 12 июля. Поэтому логично, что заканчивается он именно в день памяти этих двух апостолов.

В 2020 году Троица отмечалась 7 июня (воскресенье), поэтому Петров пост начинается 15 июня (понедельник) и будет длиться 27 дней, до 11 июля (суббота). Заканчивается он в праздник Петра и Павла.

История

О Петровом посте известно уже очень давно. Впервые о нем упоминается в "Апостольском предании", написанном святым Ипполитом Римским в III век. Однако изначально он не был никак связан с Петром и Павлом. Это был своего рода "компенсационный" пост: он назывался постом Пятидесятницы и существовал для тех, кто по тем или иным причинам не мог соблюдать Великий пост.

Между тем когда День Петра и Павла приобрел статус одного из самых почитаемых христианских праздников (произошло это в начале IV века), пост, предшествовавший 12 июля, стал Петровским и начал восприниматься верующими, как своеобразный подготовительный этап ко дню памяти святых апостолов.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 июня

Традиции в Петров пост 2020

Петров пост как раз приходится на период летнего сенокоса, душистого разнотравья и цветов. А потому в народе много внимания уделяли земле и ее щедрым дарам. Считалось, что во время Петрова поста хорошо подкармливать и поливать землю для лучшего плодородия и будущего урожая, а также собирать и заготавливать лекарственные цветы и травы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Дата, Традиции, Апостольский пост, День Петра и Павла, Петров пост, Праздники в июне, Петров пост 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
05 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО
Ляшко: Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести ВНО
Дело Порошенко: в Европарламенте обещают &quot;внимательно следить&quot; за развитием событий
Европарламент будет следить за ходом дела Порошенко
СМИ: министр реинтеграции и советник Зеленского заразились коронавирусом
СМИ: в ОПУ зафиксирована вспышка коронавируса
Сезон клещей: как уберечься от укусов этим летом
Сезон клещей: как уберечься от укусов этим летом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь