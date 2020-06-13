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"Черные ящики" сбитого самолета МАУ: Иран официально обратился к Франции

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ: Иран официально обратился к Франции
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Европейская правда
Иран официально обратился к Франции с просьбой расшифровать "черные ящики" самолета МАУ.

Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

 Об этом заявил посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш в комментарии Reuters.

"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещения BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - сказал Парвареш.

BEA ранее заявила, что официально не получала запрос и продолжала вести переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о своем возможном участии, которое она может иметь.

В Иране заявили о готовности к переговорам по авиакатастрофе самолета МАУ

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.

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Все по теме:

Франция, Иран, МАУ, PS752.

Автор:

Телеграф
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