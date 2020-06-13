Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Петров пост 2020: дата, история и традиции
Петров пост 2020: дата, история и традиции

Ученые создали портрет "скупщика" туалетной бумаги во время пандемии

Ученые создали портрет "скупщика" туалетной бумаги во время пандемии
23:31 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников
Психологи провели опрос среди более чем 1000 людей из 35 стран мира и составили портрет типичного «скупщика» туалетной бумаги в период пандемии.

Весной этого года во многих странах мира был небывалый спрос на туалетную бумагу – видео и фото пустых полок с этим товаром буквально разлетались по сети. Немецкие ученые объяснили, кто этим занимался.

Исследователи из Вестфальского университета имени Вильгельма с группой коллег из других университетов провели исследование и пришли к неожиданному заключению, которое опубликовали в журнале PLOS One, передает medikforum. 

Так, психологи провели опрос среди более чем 1000 людей из 35 стран мира и составили портрет типичного «скупщика» туалетной бумаги в период пандемии.

Как выяснилось, активные покупатели туалетной бумагой люди оказались более эмоциональными и ответственными, чем остальные. Они также отнеслись к угрозе коронавируса со всей серьезностью. Такие граждане испытывают сильную привязанность к близким и стараются максимально их обезопасить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
02 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
05 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
Дело Порошенко: в Европарламенте обещают &quot;внимательно следить&quot; за развитием событий
Европарламент будет следить за ходом дела Порошенко
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
&quot;Корзина&quot; для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь