Ученые создали портрет "скупщика" туалетной бумаги во время пандемии

Психологи провели опрос среди более чем 1000 людей из 35 стран мира и составили портрет типичного «скупщика» туалетной бумаги в период пандемии.

Весной этого года во многих странах мира был небывалый спрос на туалетную бумагу – видео и фото пустых полок с этим товаром буквально разлетались по сети. Немецкие ученые объяснили, кто этим занимался.

Исследователи из Вестфальского университета имени Вильгельма с группой коллег из других университетов провели исследование и пришли к неожиданному заключению, которое опубликовали в журнале PLOS One, передает medikforum.

Так, психологи провели опрос среди более чем 1000 людей из 35 стран мира и составили портрет типичного «скупщика» туалетной бумаги в период пандемии.

Как выяснилось, активные покупатели туалетной бумагой люди оказались более эмоциональными и ответственными, чем остальные. Они также отнеслись к угрозе коронавируса со всей серьезностью. Такие граждане испытывают сильную привязанность к близким и стараются максимально их обезопасить.