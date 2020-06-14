У еще одного нардепа выявили коронавирус

Народный депутат Максим Перебийнос заразился коронавирусом.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом.

Сообщает заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для LIGA.net.

По словам Кравчук, Перебийнос чувствует себя нормально. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

В то же время аппарат Верховной Рады составляет перечень лиц, с которыми контактировал депутат.

Заместитель председателя фракции также сообщила, что комитет, в который входит нардеп, проводил заседания в режиме видеоконференции.

На прошлой же неделе Перебийнис в парламенте не был, – рассказала Кравчук.

Эту же информацию в своем Telegram подтвердил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.