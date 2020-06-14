Украинцы могут не попасть за границу в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации

Он также считает, что резкое увеличение количества новых заражений может полностью нивелировать экономические "плюсы" ослабления карантина и может привести к негативным последствиям.

Рост количества новых случаев заражения COVID-19, который наблюдается после ослабление карантина, может грозить тем, что популярные для туризма страны не откроют своих границ для граждан Украины.

Снятие множества карантинных ограничений в Украине было связано не с эпидемиологическими причинами, а с падением рейтинга власти.

Такое мнение высказал юрист, экс-заместитель генерального прокурора Украины (2019-2020) Виктор Чумак.

"Карантин был ослаблен исключительно потому, что рейтинги правительства, рейтинги правящей партии и рейтинги президента пошли вниз", – заявил он.

По мнению Чумака, резкое увеличение количества новых заражений может полностью нивелировать экономические "плюсы" ослабления карантина и может привести к негативным последствиям.

"Вероятнее всего, люди хотели восстановить свободу передвижения – поехать куда-то отдохнуть, поехать в какую-то европейскую страну, – но, если такая статистика будет продолжаться, то я думаю, что Украина будет в черном списке. Для украинцев не откроют границы", – предположил он.

Напомним, 10 июня Украина перешла на очередной этап смягчения карантина. Разрешена работа баз отдыха, санаториев и проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Вместе с тем количество новых случаев заражения ежедневно растет.