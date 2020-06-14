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В мире от коронавируса выздоровели больше 4 млн человек

В мире от коронавируса выздоровели больше 4 млн человек
05:35 Сегодня Телеграф Украинская правда
Жертвами болезни за это время стали 432 тысячи человек.

С начала пандемии от коронавируса вылечились 4 миллиона 35 тысяч человек.

Информируют данные сайта Worldometers.

Жертвами болезни за это время стали 432 тысячи человек. Активными же остаются 3 миллиона 391 тысяча случаев заражения.

Больше всего человек выздоровели в США – 854 тысячи. В Бразилии COVID-19 победили 437 тысяч человек, в России – 274 тысячи, в Италии – 174 тысячи, в Германии – почти 172 тысяч, в Индии – 162 тысячи и 150 тысяч в Турции.

В то же время на сайте отсутствуют данные о количестве тех, кто поборол болезнь в Великобритании, Испании, Швеции и Нидерландах.

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Все по теме:

мир, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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