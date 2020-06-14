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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Обновлено 08:02 Сегодня Телеграф
14 июня отмечаются именины Веры. Уменьшительно-ласкательные формы имени Вера: Верка, Веруня, Верочка, Верунчик, Верусик, Руся.

Значение имени

В детстве Вера очень спокойный и уравновешенный ребенок. Она обладает развитым логическим мышлениям и чаще всего математическим складом ума. В учебе Вера преуспевает. Во всем обращает внимание на мелочи.

У неё обычно не много друзей, так как она тщательно их для себя выбирает. Но если кто-то есть возле нее, то этот человек проверен временем.

Замуж Вера не торопится, считает, что всему свое время. Она умеет трезво оценить ситуации, все тщательно взвесить и найти единственное правильное решение. На вещи смотрит реально, без "розовых очков". Вера ставит перед собой цели и успешно добивается их.

Очень любит музыку. Часто всю свою жизнь связывает именно с этим видом творчества.

Мужчин для себя Вера выбирает также трезво и спокойно. Можно не сомневаться в том, что она будет только с тем мужчиной, который ее достоин и очень любит. Более того, ее муж — это всегда человек старше ее. И чаще всего ее муж ценит в ней уравновешенность и спокойствие, потому что благодаря этим качествам в семье отсутствуют ссоры.

К детям относится с полной самоотдачей. Старается отдать им все, что есть у нее самой.

Поздравление с именинами Веры

Все поздравленья, Вера, для тебя!

Сегодняшнего дня ты королева.

Живешь ты, сердцем этот мир любя,

И нет в душе ни зависти, ни гнева.

 

Как имя твое искренне звучит!

Наверное, оно определяет

Твою открытость, пусть оно, как щит,

Тебя от бед всех в жизни защищает.

 

Ты поздравления сегодня принимай

И пожеланий миллион еще в придачу.

Будь лучшей, Вера, и не забывай,

Что верить ты должна в свою удачу!

Вера, Верочка, Веруня,

Поздравлять тебя спешу,

Путеводный луч надежды

Пожелать тебе хочу.

 

Чтобы сил на все хватало,

Чтоб цвела твоя душа,

Чтобы злоба отступала,

Не тревожила тебя!

 

Чтобы зависти не встретить,

Чтобы в радости лишь жить,

Чтобы счастье все ж заметить,

Чтоб смеяться и шутить!

Милая Вера, желаю всегда

От счастья сиять и почаще смеяться!

Пускай станет явью любая мечта

И будет добро все к тебе возвращаться!

 

Желаю, чтоб в жизни любое мгновение

Дарило улыбки, любовь и тепло!

Отличным пусть будет твое настроение,

Чтобы во всем тебе, Вера, везло!

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

 

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

Пусть любовь красивой будет,

Вверх стремиться лишь карьера.

В праздник твой желаю счастья,

Обаятельная Вера.

 

Будь всегда по-женски слабой,

Сильной духом, волевой,

Нежной, хрупкой, милосердной,

Дерзкой, пылкой, деловой.

 

Пусть цветы почаще дарит

Самый лучший из мужчин.

В доме пусть живет достаток,

В гараже ждет лимузин.

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Все по теме:

Поздравление, Открытки, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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