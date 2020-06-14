Украина восстанавливает авиасообщения: куда смогут летать украинцы

На понедельник, 15 июня, в Украине объявлено возобновление регулярных авиаперелетов. В международном аэропорту "Борисполь" готовятся. Так, здесь внедрили новые меры безопасности.
На входе установлена дополнительная рамка, которая автоматически измеряет температуру. Разрешенную температуру тела повысили до 38-ми.
"38 градусов и выше пассажир не допускается на вылет, в терминал. Это нормы для всех аэропортов Украины", – говорит директор по стратегическому развитию аэропорта "Борисполь" Антон Борисюк в сюжете ТСН.
Как заявил ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, уже с 15 июня украинцы вновь смогут летать в такие государства:
Албания и США — без ограничений на границе;
Великобритания — с соблюдением 14-дневного карантина по прибытию;
Турция — без ограничений на границе, но с тестированием в аэропорту после прилета.
С 27 июня:
Тунис — с тестированием по прибытию.
С 1 июля — будет рассмотрена возможность открытия границ (в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине) с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.
Напомним, Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что все правила по соблюдению дистанции и дезинфекции должны выполняться.
В то же время авиакомпания МАУ 13 июня заявила, что прекращает продажу билетов почти на все рейсы до 1 августа, кроме трех внутренних направлений и Лондона.