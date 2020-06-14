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Украина восстанавливает авиасообщения: куда смогут летать украинцы

Украина восстанавливает авиасообщения: куда смогут летать украинцы
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф
15 июня Украина вновь открывает все пункты пропуска в аэропортах и возобновляет международные рейсы.

На понедельник, 15 июня, в Украине объявлено возобновление регулярных авиаперелетов. В международном аэропорту "Борисполь" готовятся. Так, здесь внедрили новые меры безопасности.

На входе установлена дополнительная рамка, которая автоматически измеряет температуру. Разрешенную температуру тела повысили до 38-ми.

"38 градусов и выше пассажир не допускается на вылет, в терминал. Это нормы для всех аэропортов Украины", – говорит директор по стратегическому развитию аэропорта "Борисполь" Антон Борисюк в сюжете ТСН. 

Как заявил ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, уже с 15 июня украинцы вновь смогут летать в такие государства:

  • Албания и США — без ограничений на границе;

  • Великобритания — с соблюдением 14-дневного карантина по прибытию;

  • Турция — без ограничений на границе, но с тестированием в аэропорту после прилета.

С 27 июня:

Тунис — с тестированием по прибытию.

С 1 июля — будет рассмотрена возможность открытия границ (в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине) с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.

Украина разрешила въезд иностранцам

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что все правила по соблюдению дистанции и дезинфекции должны выполняться.

В то же время авиакомпания МАУ 13 июня заявила, что прекращает продажу билетов почти на все рейсы до 1 августа, кроме трех внутренних направлений и Лондона.

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Все по теме:

Карантин, ГПСУ, Коронавирус, Авиасообщение, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
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