В Минздраве разъяснили способ проведения пробного ВНО

Украинские выпускники смогут пройти пробное внешнее независимое оценивание онлайн и офлайн.

В связи с серьезным ростом числа заболевших коронавирусной болезнью в Украине было принято решение об отмене проведения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в учебных заведениях. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"В связи с серьезным ростом числа заболеваний, которые мы регистрируем за каждые сутки уже несколько дней подряд, и ухудшением эпидемиологической ситуации, особенно в некоторых регионах в условиях нашего адаптивного карантина, в той же Львовской, Закарпатской области, других областях, в городе Киев, было принято решение об отмене проведения пробного ВНО в учебных заведениях. Форма, избранная на сегодня Министерством образования, - это возможность прохождения пробного ВНО дистанционно, онлайн", - сказал Степанов.

По его словам, тестирование будет проходить в следующий способ - любой ребенок может через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если не представляется возможным сделать это через личный кабинет, ребенок должен пройти в заведение образования, где планировалось его прохождение, там его встретит инспектор, который передаст ему тетрадь с формой и всеми задачами.

Ребенок пройдет задачи дома и затем направит результаты на соответствующую проверку.

"Решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО... В общем, по данным Минобразования, на прохождение ВНО по украинскому языку было зарегистрировано около 190 тыс. детей, по другим предметам - 172 тыс.", - добавил министр.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми из-за распространения коронавируса в Украине.