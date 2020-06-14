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Взятка в $6 миллионов: у одного из подозреваемых выявили коронавирус

Взятка в $6 миллионов: у одного из подозреваемых выявили коронавирус
23:05 Вс, 14 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У одного из фигурантов дела о взятке в $6 миллионов, возможно, нашли коронавирус.

У одного из подозреваемых в деле о передаче взятки в $6 миллионов руководству НАБУ и САП будто бы обнаружили COVID-19.

Об этом на заседании Высшего антикоррупционного суда сообщил один из адвокатов, который защищает налоговика Николая Ильяшенко, передает Судебный репортер.

«Мне достоверно известно, что третий фигурант, в отношении которого будет в дальнейшем рассматриваться вопрос о мере пресечения... Он не был помещен в условия изолятора временного содержания, потому что выявлен COVID-19... По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, что можем заболеть этой болезнью... Домашняя обсервация путем круглосуточного домашнего ареста позволит пройти соответствующее лечение, обследование на 14 суток», – рассказал адвокат.

В свою очередь прокурор выдвинул ходатайство о взятии подозреваемого под стражу.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ.

В субботу руководители НАБУ и САП проинформировали, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским, которая ое касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданный на подконтрольный Курченко "Реал Банк".

В частности, Сытник проинформировал, что по этому делу задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и двое доверенных лиц Злочевского.

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НАБУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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