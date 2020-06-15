Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
На Донетчине зафиксировали рекордную вспышку заболеваний COVID-19
На Донетчине зафиксировали рекордную вспышку заболеваний COVID-19
Бэйл провел свой 250 матч за "Реал"
Бэйл провел свой 250 матч за "Реал"
Рецепт дня: вкусный торт без выпечки
Рецепт дня: вкусный торт без выпечки

Ляшко сообщил, что эпидситуация в южных областях страны безопасна для туристов

Ляшко сообщил, что эпидситуация в южных областях страны безопасна для туристов
03:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время может возобновится иностранный туризм.

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области в данный момент отвечают всем противоэпидемичекским требованиям и открыты для туристов.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированным правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того он считает, что в ближайшее время может возобновится иностранный туризм. С 15 июня Украина возобновляются иностранные авиаперелеты, а с 1 июля Евросоюз откроет границы для третьих стран, которые придерживаются определенных эпидемиологических норм.

Также Ляшко выразил уверенность, что с наступлением летнего тепла коронавирус отступит.

"Я за сезонность. Как показывает статистика, сезонность есть. Циркуляция происходит так же, как и у других гриппообразных заболеваний, когда начинается с востока, с Азии, идет на Европу, потом на Северную и Южную Америку и на Африку. Сейчас больше всего страдает Южная Америка и Африка от количества новых случаев. Потом оно перейдет на Австралию и будет циркулировать как грипп каждый год", - считает Ляшко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туризм, Карантин, Виктор Ляшко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
02 Шикарный гол в падении на первой минуте - в обзоре матча Майнц - Аугсбург (Видео)
03 "Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
04 Мужчина во время пожара выпрыгнул с окна: в квартире нашли женский труп
05 Новые антирекорды: камера засняла Mercedes, "пролетевший" на скорости 217 км/ч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Херсонщине за сутки коронавирусом заболели трое человек
На Херсонщине за сутки коронавирусом заболели трое человек
В Париже открываются кафе и рестораны
В Париже открываются кафе и рестораны
Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)
Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)
К лету готова: Катя Осадчая похвасталась подтянутой фигурой
К лету готова: Катя Осадчая похвасталась подтянутой фигурой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь