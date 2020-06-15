Ляшко сообщил, что эпидситуация в южных областях страны безопасна для туристов

Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время может возобновится иностранный туризм.

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области в данный момент отвечают всем противоэпидемичекским требованиям и открыты для туристов.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированным правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того он считает, что в ближайшее время может возобновится иностранный туризм. С 15 июня Украина возобновляются иностранные авиаперелеты, а с 1 июля Евросоюз откроет границы для третьих стран, которые придерживаются определенных эпидемиологических норм.

Также Ляшко выразил уверенность, что с наступлением летнего тепла коронавирус отступит.

"Я за сезонность. Как показывает статистика, сезонность есть. Циркуляция происходит так же, как и у других гриппообразных заболеваний, когда начинается с востока, с Азии, идет на Европу, потом на Северную и Южную Америку и на Африку. Сейчас больше всего страдает Южная Америка и Африка от количества новых случаев. Потом оно перейдет на Австралию и будет циркулировать как грипп каждый год", - считает Ляшко.