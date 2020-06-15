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Канада направит в Украину военных инструкторов

Канада направит в Украину военных инструкторов
05:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Government of Canada
Канада направит еще 90 военнослужащих в Украину.

Вооруженные силы Канады направят военных инструкторов обратно в Украину, так как они планируют восстановить свои миссии и обучения, что были временно приостановлены или сокращены из-за COVID-19.

Об этом сообщает CBC News.

Впервые Канада направила в Украину около 200 военнослужащих для обучения местных войск основам солдатской службы в 2015 году, но эта и некоторые другие миссии были приостановлены в начале апреля, так как пандемия COVID-19 заставила страны по всему миру блокировать свои военные операции.

Поскольку в течение последних двух месяцев войска в составе около 60 военнослужащих удерживали позиции в Украине, пресс-секретарь вооруженных сил Канады капитан Лия Кэмпбелл сказала, что вскоре к ним присоединятся еще 90 солдат, которые возобновят свою миссию.

“После повторной оценки ситуации, включая анализ мероприятий по охране здоровья военнослужащих и риска, который представляет COVID-19, было принято решение направить еще 90 военнослужащих”, — сказала Кэмпбелл в электронном письме в воскресенье.

“Эти военнослужащие будут развернуты в июне 2020 года и по прибытии в Украину будут находиться в изоляции в течение 14 дней. По истечении этого периода изоляции они будут готовы возобновить свою миссию по поддержке Вооруженных сил Украины”, — добавила она.

Отмечается, что еще 50 военнослужащих останутся в Канаде “и будут развернуты (в Украине) для участия в подготовке, как только позволят условия”.

Решение о возобновлении миссии в Украине является очередным шагом Вооруженных сил Украины по восстановлению некоторых из многих видов деятельности, которые были приостановлены из-за пандемии.

Напомним, учения от канадской миссии UNIFIER прошли 14 тыс. украинских военных.

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Украина, Канада.

Автор:

Телеграф
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