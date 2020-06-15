В мире зафикисровали почти 124 тысячи новых заражений COVID-19

Во всем мире подтвердили 123,7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19.

14 июня во всем мире в целом подтвердили 123,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Сообщают данные сайта Worldometers.

Больше всего за сутки новых больных зафиксировали в США – почти 20 тысяч. В Бразилии обнаружили 17 тысяч, в Индии – более 11 тысяч, в России – 8,8 тысяч, в Чили и Пакистане – около 7 тысяч.

Умерли за это время 3258 человек, у которых диагностировали COVID-19.

В Бразилии умерло больше всего больных COVID-19 – 598 человек. В Мексике за это время погибли 424 человека, в США – 326.

За время пандемии было подтверждено 7 миллионов 984 тысячи заражений. Побороли болезнь уже 4 миллиона 104 тысячи человек, умерло – 435 тысяч. Активными остаются 3 миллиона 445 тысяч случаев.