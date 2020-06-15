Никифор-дубодер: приметы и обряды на 15 июня

В этот день девушки из цветка вьюнка плели венки, а хозяйки пекли вкусные караваи.

Традиции на 15 июня

В эти дни, несмотря на самый разгар полевых работ, молодежь по вечерам собиралась на игрища, водили хороводы, пели песни. С этим днем связан старинный обряд, который называется вьюнец.

В этот день полагалось ходить по деревне к домам новобрачных, которые сыграли свадьбу весной, с цветками вьюнка в руках. При этом пели обрядные песни в честь новобрачных. Молодые же в ответ угощали взрослых вином, а детей оделяли деньгами. Вечером в складчину готовилось угощение, обычно вино и пряники, девушки водили хороводы, а юноши бились на кулачках и боролись один на один.

Из цветков вьюнка в этот день девушки плели венки на счастье, на своих суженых. Полагалось делать это с мыслями о любимом человеке, а венок затем убирали на чердак и хранили до зимы. С этого дня начинается покос.

Приметы на 15 июня

На Никифора-дубодера заготавливают дубовую кору для дубления кожи.

Хорошая погода сохранится, если ночью и утром тихо.

Усиление ветра после продолжительной тихой погоды - к дождю.

Солнце вечером за тучи зашло - быть ненастью.

Соловей поет всю ночь - будет солнечный день.