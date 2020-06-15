У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

15 июня отмечаются именины Константин. Это имя Константин в переводе с латинского означает "стойкий", "постоянный".

Значение имени

В детстве Константин достаточно боязлив, ему не нравятся перемены, с трудом привыкает к новой обстановке и людям. Друзей у Кости не бывает много, но те, с которыми он дружен, с ними он словно не разлей вода. Он способен разглядеть в неприглядном человеке достоинства, закрывая глаза на то, каким его видят другие люди. Выбирает себе друзей по пониманию, а не по потребностям – ему претит использовать людей для достижения своих целей.

Самыми яркими качествами, которыми его наградила природа, являются стойкость, терпение, уравновешенность и способность на решительный поступок. Ему немного не хватает честолюбия и твердости, без которых ему будет трудно достичь большого успеха. Константин – добросовестный и порядочный работник. Если и допустит промахи в работе, то не станет их маскировать или переносить вину на других. В общении с подчиненными не склонен командовать, он больше воспринимает коллег как друзей, нежели как подвластных ему работников.

У Константина хорошо развито чувство прекрасного. Работу предпочитает искать такую, где эта его потребность будет хоть в малейшей мере удовлетворена. Свою любовь Косте искать нелегко, так как он быстро может воспылать чувствами к женщине, но также быстро и охладеть к ней. Предпочитает общество детей постарше, чем совсем малышей, но способен терпеливо объяснять им все, что потребуется.

Поздравления

Костя, с именинами тебя поздравляем,

Жить в любви, в достатке желаем,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье.

Живи и радуйся каждому дню,

Пусть ангелы хранят судьбу твою,

Пускай мечты всегда сбываются,

Пусть счастье тебе мило улыбается.

Костя, с именинами тебя поздравляем,

Жить в любви, в достатке желаем,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье.

Живи и радуйся каждому дню,

Пусть ангелы хранят судьбу твою,

Пускай мечты всегда сбываются,

Пусть счастье тебе мило улыбается.

У Кости нынче именины,

Удачливым пусть будет он,-

Жену найти, как Жозефину,

Ту, что любил Наполеон!

Богатством спорить с Гейтсом Биллом,

Красивым быть, ну,как Брандо

Как Путин- сильным, а не хилым,

Благодаря борьбе дзю-до!

Киркорова затмить Филиппа

Своею славой на века

По части купленного "Джипа",

Когда оступится, рука

Пускай его всегда поддержит,

Болезнь его пусть обойдет,

Врагов своих он пусть повержет,

Облагоденствует народ!

Константин хорош во всём,

Постоянен, скромен, тих.

Мы желаем ему счастья

И посвящаем этот стих.

Полёт, созидания, вера, комфорт

пусть будут в жизни твоей,

А страхи же все одолей

И иди, друг, лишь только вперёд!

Что делать с Константином,

Распорядиться как,

Который к именинам

Относится как враг?

Не злись, дружище Костя,

И нос не вороти:

К тебе явились гости —

Согрей и угости!

Не имя красит человека,

Но красит имя человек.

Костя, желаем тебе счастья,

Здоровья крепкого навек.

Настойчивость и трудолюбие

Пусть принесут тебе успех.

Любви и нежности желаем!

Чтоб был всегда счастливей всех!

У нас отличная причина

Поздравить друга Константина:

У симпатичного мужчины,

То бишь у Кости, — именины!

Про Костю в книжке прочитали,

Что постоянен, твёрже стали!

Да мы и сами это знали —

Мы лучше друга не встречали!

Надёжен, верен, чист душой,

Наш Костя — парень золотой!

И мы сердечно поздравляем

Тебя, наш друг! Всех благ желаем!