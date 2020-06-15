Новолуние в июне 2020 года: что категорически запрещено делать

Новолуние — это всегда стрессовый день: энергетика падает, внутренние силы исчезают.

Луна нередко влияет на жизни людей. Первое летнее Новолуние часто оказывается непростым временем, поэтому астрологи предлагают узнать, к чему готовиться и как изменить свою жизнь с началом нового лунного месяца.

Новолуние 21 июня пройдет в Знаке Рака. Это довольно непредсказуемый и переменчивый Знак, поэтому перемены в жизнь могут прийти с совершенно неожиданной стороны. Астрологи подсказывают: в это время следует окончательно разобраться в достигнутом, убрать хаос из своей жизни и исправить ошибки прошлого, чтобы в новом лунном месяце ничего не мешало уверенно идти к своим целям.

Новолуние в июне: общая характеристика и важные дела

Астрологи называют это время переходом от старого к новому, а любая перестройка практически всегда приносит трудности. 21 июня возрастет апатия, склонность к поспешным выводам и импульсивным решениям. В эти сутки многие будут ощущать спад активности и мотивации, поэтому желательно не перетруждать себя.

Новолуние пройдет в созвездии Рака, что чревато негативными событиями. Рак — очень эмоциональный Знак, подверженнй сомнениям, беззащитности и неуверенности в себе. Лунный Рак 21 июня заразит своими негативными проявлениями многих людей.

Но будут и позитивные моменты. Один из них — глубокая связь с подсознанием и интуицией. Новая Луна обострит все чувства до уровня экстрасенсорного восприятия. Этим обстоятельством стоит воспользоваться, чтобы начать путь к новой, более счастливой жизни.

Новолуние благоприятствует новым начинаниям, однако для Знака Рака, в котором Луна встретит свое перерождение, больше подходят спокойствие, размеренность и продолжение уже начатых дел. Это говорит о том, что 21 июня важно найти баланс между стремлением к стабильности и поисками новых путей. Самым удачным решением станет возвращение к ранее начатым делам, которые были отложены в долгий ящик.

Эксперты советуют рассматривать надвигающиеся Новолуние как повод заняться собой, накопить силы и позитивную энергетику, посвятить время духовным практикам и избавиться от комплексов. Все эти начинания обязательно найдут поддержку у ночного светила.

Астрологи о рисках: что нельзя делать 21 июня

Избежать неприятностей 21 июня помогут подсказки астрологов. Есть простые правила, которые помогут нейтрализовать негатив этих лунных суток.

Не давайте и не берите деньги в долг. Есть риск навредить собственному благополучию. Лучше отложить финансовые дела на другой, более гармоничный день.

Не копите негатив. Перерождение Луны — отличный момент для того, чтобы научиться спокойно воспринимать удары судьбы и несправедливость жизни. И первый шаг к очищению от негатива — исправление прошлых ошибок и прощение обид. Стоит простить тех, кто когда-то причинил боль, и разрубить негативные энергетические привязки, чтобы стать свободным и счастливым человеком.

Не торопитесь. Прежде, чем принимать какие-то решения, нужно все хорошо обдумать, оценить ситуацию с разных ракурсов, выслушать чужое мнение. Не исключено, что под воздействием эмоций можно преувеличить масштабы проблемы. Негативные мысли, страхи и сомнения — всего лишь провокации Луны.

Не откровенничайте с посторонними. В такой сложный день, как Новолуние, очень важно окружить себя надежной защитой близких людей. Неприятности будет происходить значительно чаще, если пребывать в кругу незнакомцев и делиться с ними сокровенным, ведь это время расцвета энергетических вампиров.

Астрологи советуют помнить, что любой негатив можно нейтрализовать. Поможет в этом практика позитивного мышления, благодаря которой любые трудности на вашем пути будут восприниматься не как поражение, а как хороший жизненный урок. Мощное влияние Луны в Раке высветит слабые стороны и допущенные ошибки, и станет ясно, что нужно изменить в себе и жизни, чтобы стать счастливее.