Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 656 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки выявили 656 новых случаев
Ситуация в зоне ООС: один военный получил ранение
Ситуация в зоне ООС: один военный получил ранение
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Определился победитель турнира, который организовал Джокович
Никифор-дубодер: приметы и обряды на 15 июня
Никифор-дубодер: приметы и обряды на 15 июня

Новолуние в июне 2020 года: что категорически запрещено делать

Смотрите фото (3)
Новолуние в июне 2020 года: что категорически запрещено делать
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Новолуние — это всегда стрессовый день: энергетика падает, внутренние силы исчезают.

Луна нередко влияет на жизни людей. Первое летнее Новолуние часто оказывается непростым временем, поэтому астрологи предлагают узнать, к чему готовиться и как изменить свою жизнь с началом нового лунного месяца.

Новолуние 21 июня пройдет в Знаке Рака. Это довольно непредсказуемый и переменчивый Знак, поэтому перемены в жизнь могут прийти с совершенно неожиданной стороны. Астрологи подсказывают: в это время следует окончательно разобраться в достигнутом, убрать хаос из своей жизни и исправить ошибки прошлого, чтобы в новом лунном месяце ничего не мешало уверенно идти к своим целям.

Новолуние в июне: общая характеристика и важные дела

Астрологи называют это время переходом от старого к новому, а любая перестройка практически всегда приносит трудности. 21 июня возрастет апатия, склонность к поспешным выводам и импульсивным решениям. В эти сутки многие будут ощущать спад активности и мотивации, поэтому желательно не перетруждать себя.

Новолуние пройдет в созвездии Рака, что чревато негативными событиями. Рак — очень эмоциональный Знак, подверженнй сомнениям, беззащитности и неуверенности в себе. Лунный Рак 21 июня заразит своими негативными проявлениями многих людей.

Но будут и позитивные моменты. Один из них — глубокая связь с подсознанием и интуицией. Новая Луна обострит все чувства до уровня экстрасенсорного восприятия. Этим обстоятельством стоит воспользоваться, чтобы начать путь к новой, более счастливой жизни.

Новолуние благоприятствует новым начинаниям, однако для Знака Рака, в котором Луна встретит свое перерождение, больше подходят спокойствие, размеренность и продолжение уже начатых дел. Это говорит о том, что 21 июня важно найти баланс между стремлением к стабильности и поисками новых путей. Самым удачным решением станет возвращение к ранее начатым делам, которые были отложены в долгий ящик.

Эксперты советуют рассматривать надвигающиеся Новолуние как повод заняться собой, накопить силы и позитивную энергетику, посвятить время духовным практикам и избавиться от комплексов. Все эти начинания обязательно найдут поддержку у ночного светила.

Астрологи о рисках: что нельзя делать 21 июня

Избежать неприятностей 21 июня помогут подсказки астрологов. Есть простые правила, которые помогут нейтрализовать негатив этих лунных суток.

Не давайте и не берите деньги в долг. Есть риск навредить собственному благополучию. Лучше отложить финансовые дела на другой, более гармоничный день.

Не копите негатив. Перерождение Луны — отличный момент для того, чтобы научиться спокойно воспринимать удары судьбы и несправедливость жизни. И первый шаг к очищению от негатива — исправление прошлых ошибок и прощение обид. Стоит простить тех, кто когда-то причинил боль, и разрубить негативные энергетические привязки, чтобы стать свободным и счастливым человеком.

Петров пост: чего категорически нельзя делать

Не торопитесь. Прежде, чем принимать какие-то решения, нужно все хорошо обдумать, оценить ситуацию с разных ракурсов, выслушать чужое мнение. Не исключено, что под воздействием эмоций можно преувеличить масштабы проблемы. Негативные мысли, страхи и сомнения — всего лишь провокации Луны.

Не откровенничайте с посторонними. В такой сложный день, как Новолуние, очень важно окружить себя надежной защитой близких людей. Неприятности будет происходить значительно чаще, если пребывать в кругу незнакомцев и делиться с ними сокровенным, ведь это время расцвета энергетических вампиров.

Астрологи советуют помнить, что любой негатив можно нейтрализовать. Поможет в этом практика позитивного мышления, благодаря которой любые трудности на вашем пути будут восприниматься не как поражение, а как хороший жизненный урок. Мощное влияние Луны в Раке высветит слабые стороны и допущенные ошибки, и станет ясно, что нужно изменить в себе и жизни, чтобы стать счастливее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Новолуние, Июнь, Новолуние в июне.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
05 Мужчина во время пожара выпрыгнул с окна: в квартире нашли женский труп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире число зараженных коронавирусом приближается к 8 миллионам
В мире число зараженных COVID-19 приближается к 8 млн
Шквальный ветер, грозы и град: в Украину после жары придут похолодание и дожди
В Украину после жары придут похолодание и грозы
Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)
Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Петров пост: чего категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь