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Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев

Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Безвизовый режим Украины со странами Евросоюза продолжит действовать, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

По словам вице-премьера, открытие границ ЕС для Украины - это плавный процесс.

Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишин.

"Он есть, был и продолжает быть. Да, есть определенные ограничения, но они связаны с мерами предупреждения пандемии, а не с наличием или отсутствием безвиза. Это временные ограничения, которые действуют не только в отношении Украины, а в отношении тех стран, с которыми у ЕС есть как безвизовый, так и визовый режим. Они не влияют на оценку выполнения Украиной критериев безвиза", - пояснила она.

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Чиновница напомнила, что 11 июня Еврокомиссия приняла рекомендации по ослаблению ограничений на путешествия на территории ЕС. "Там также нет никаких положений, которые бы совмещали ограничения, связанные с пандемией, и политический дискурс относительно безвиза. Поэтому это не является предметом диалога", - уточнила она.

Рассказывая, когда ЕС может открыть границы для украинцев, Стефанишина назвала этот процесс плавным.

"И по мере того, как Украина будет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, мы сможем быть настойчивее относительно открытия сообщения или возврата к оригинальным условиям безвиза. То есть это зависит и от Украины, и от ЕС. Но можно быть уверенными, что ограничения, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменять", - отметила вице-премьер.

Как сообщалось, на днях безвизовому режиму Украины с ЕС исполнилось три года. Пограничники раскрыли статистику путешествий украинских граждан в европейские страны.

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Украина, ЕС.

Автор:

Телеграф
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