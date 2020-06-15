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Украинский флот по стандартам НАТО: в Минобороны рассказали о переговорах по развитию

Украинский флот по стандартам НАТО: в Минобороны рассказали о переговорах по развитию
15:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Минобороны ведет переговоры с иностранными партнерами о поддержке развития украинского флота в соответствии со стандартами НАТО.

В частности, ВМС ВСУ планируют обеспечить современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время выступления по случаю назначения на должность нового командующего ВМС в Одессе.

Он отметил необходимость наращивании боевых возможностей ВМС в полном соответствии со стандартами НАТО и в соответствии с одобренными президентом направлениями.

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"В частности, это три составляющие. Первая составляющая - это обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы. Вторая - создание интегрированной системы освещения обстановки и разведки в ближней морской зоне, систем управления и систем освещения подводной обстановки. Третье - это развитие современной системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях. В Министерстве обороны будет сделано все необходимое, чтобы эта программа была реализована на практике", - подчеркнул Таран.

По словам министра, в настоящее время оборонное ведомство ведет переговоры с иностранными партнерами о необходимости оказания помощи и содействия в воплощении этих планов в жизнь.

"Эти переговоры я проводил во время моих недавних визитов в Берлин и Париж, и получил заверения иностранных партнеров в поддержке наших стремлений развивать флот", - уточнил он.

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Как сообщалось, сегодня в Одессе состоялась церемония представления нового командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, контр-адмирала Алексея Неижпапы.

Предыдущий командующий флотом, адмирала Игорь Воронченко, назначен главным инспектором Министерства обороны.

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Украина, НАТО, Минобороны.

Автор:

Телеграф
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