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Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой

Стерненко порвал решение суда и отправился к дому Венедиктовой
23:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Стерненко вместе с митингующими собирается к дому Венедиктовой.

Активист Сергей Стерненко вместе с митингующими едет к дому Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы она рассказала как выполнить решение суда об избрании меры пресечения активисту.

"Я хочу поехать к человеку, который имеет полномочия ... Я вместе с адвокатами поеду туда, где живет Венедиктова ... Пусть она объясняет как выполнить эти решения суда", — заявил Стерненко.

До этого активист Стерненко перед митингующими разорвал постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 суток и призвал митингующих не расходиться. После чего, они заявили, что не разойдутся пока постановлению суда не внесут правки.

Суд отправил Стерненко под домашний арест

Как сообщалось, активисту в СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также ранее ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападению на общественного активиста Сергея Стерненка в Одессе.

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Все по теме:

Суд, Сергей Стерненко, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
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