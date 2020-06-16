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Лукьян-ветряк: приметы и обряды на 16 июня
Лукьян-ветряк: приметы и обряды на 16 июня

Лукьян-ветряк: приметы и обряды на 16 июня

Лукьян-ветряк: приметы и обряды на 16 июня
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день, 16 июня, гадали по ветру об урожае.

Православная церковь 16 июня почитает мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу деву (270—275).

Лукиллиан жил в III веке в Никомидии. Практически всю свою жизнь был язычником и только на старости лет обратился к христианской религии и крестился. Под влияниями его проповедей многие язычники обратились ко Христу. За распространение христианской веры иудеи донесли на старца градоначальнику Сильвану. Тот вызвал к себе Лукиллиана и начал принуждать отречься от истинной веры и продолжить служить идолам. За отказ святого жестоко избили, повесили вниз головой, а потом заключили в темницу. Здесь он познакомился с четырьмя отроками: Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру, не боясь мучений и смерти. Спустя время всех их привели на судилище и бросили в раскаленную печь, но неожиданно пошел дождь и угасил пламя, а мученики остались невредимы. Тогда правитель приговорил их к смертной казни. Святые отроки были усечены мечом, а Лукиллиана распяли на кресте.

Свидетельницей подвига святых стала дева Павла, посвятившая свою жизнь служению людям, страдавшим за христианскую веру. Она приносила еду и лекарства узникам-христианам, омывала их раны и погребала тела мучеников. Вскоре после смерти Лукиллиана и четырех отроков святую схватили и бросили в раскаленную печь, но она по воле Божией осталась невредима. Тогда деву сослали в Византию, где она была усечена мечом.

Традиции и обычаи дня

С этим днем связана одна интересная поговорка: "На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует". 16 июня по ветрам гадали об урожае и погоде. Крестьяне с нетерпением ожидали появление южного ветра, сулившего богатый урожай яровых. А вот юго-западный ветер надолго приносит плохую погоду. Если же ветер начинал дуть с севера-запада, то бурь и ненастья не миновать. Ветер с востока приносит моровые болезни, а северо-восточный – непрекращающиеся дожди, вредные при наливании ржи.

По легенде, управляет ветрами безрукий дедушка вихровой. Сильных вихрей крестьяне боялись, потому что они, согласно поверью, не предвещают ничего хорошего: приносят болезни и ураганы, переносят с одного места на другое всякую нечисть. Чтобы обезопасить себя от несчастий и злых духов, во время вихря держали рот закрытым и трижды про себя говорили: "Аминь! Аминь! Аминь!".

Если в этот день планировали рыть колодец, то на землю опрокидывали сковороду и по её сырости определяли, есть ли близко вода.

Приметы на 16 июня

Если случится на Лукьяна гроза - сенокос плохим будет.

Перед дождем человеку спать хочется, собака катается по земле, лошадь фыркает, куры и воробьи в пыли купаются.

Ветер южный - к скорому росту яровых хлебов.

Ветер с полудня поднимется - яровое за рост примется.

Знаменательные события в истории: 16 июня 2020 года

Если вихрь медленно поднимается кверху и долго, вращаясь, перемещается - погода будет ясная.

Собака мало ест или ест траву и плохо спит - к дождю.

Совки кричат - к ненастью.

Туман утром стелется по воде - к солнечной погоде.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, День Луки, Лукьян Ветряк.

Автор:

Телеграф
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