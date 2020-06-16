У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

16 июня отмечаются именины Ульяны. Уменьшительно-ласкательные обращения Яна, Лина и Лиана являются также самостоятельными именами.

Значение имени

С ранних лет Ульяна проявляет себя как увлекающаяся личность. Ей интересно искусство во всех его проявлениях. В тоже время в школе с точными науками у неё часто не складывается, поэтому она может отставать по ряду предметов. Ульяна прекрасно относится к детям младше себя, никогда не обижает их, уделяет время для игры.

Сама по себе Ульяна строгих правил. Может проявлять себя как стыдливая и нерешительная особа. Она часто боится обидеть людей своими словами, поэтому старается во всём проявлять деликатность. Девушка Ульяна противница злых шуток, но с радостью воспринимает мягкий позитивный юмор. Несмотря на всю сложность своей натуры, Ульяна добрый человек, который всегда готов прийти на помощь. Рождённая зимой обладательница этого имени берёт много своих качеств от отца. Главным из них обычно является упрямство.

Внешне Ульяна достаточно привлекательная девушка, в которой чувствуется загадочность. Шарм и добродушие делают эту девушку ещё более притягательной для противоположенного пола. Несмотря на внешнюю уравновешенность в этой девушке есть страсть. Уля уделяет достаточное внимание своей внешности. Выйдя замуж, обладательница имени Ульяна посвящает практически всё своё время семье и обустройству дома. Она с огромным удовольствием принимает у себя гостей. В её доме часто собираются компании друзей.

Единственное, что Ульяна вряд ли способна простить своему мужу – это измена. Если это произойдёт, то, скорее всего, женщина подаст на развод. В семейной жизни Уля проявляет лидерские качества. Она может командовать. Любит чувствовать себя независимой.

Работа Ульяны не должна быть связана с командировками. Ей больше нравится проводить время дома в привычной обстановке. Для себя она выбирает спокойные хобби. Это может быть вязание или коллекционирование чего-либо.

Обладательница имени Ульяна прекрасно может проявить себя с творческой стороны. Она хорошо рисует, умеет петь, пишет стихи.

Благодаря своему трудолюбию Ульяна способна добиться в жизни значительно успеха. На работе проявляет себя как честный и порядочный сотрудник.

Поздравления

Поздравляю с именинами, Ульяна!

Пусть душа твоя от счастья млеет,

Жизнь твоя не ведает обмана,

И огонь любви тебя пусть греет!

Жизнь пусть плавной речкою струится,

И пусть злые бури не волнуют,

Всем твоим мечтам желаю сбыться,

Чтоб поверить вновь в мечту другую!

Ангелы тебя пусть укрывают

В холод и в душевное ненастье,

Радость пусть твой дом не покидает,

Наполняя жизнь безмерным счастьем!

Очаровательная Ульяна! Поздравляю тебя с именинами! В этот чудесный праздник хочется пожелать тебе неиссякаемой энергии и безоблачного счастья! Пусть любое дело, за которое ты возьмешься, принесет тебе успех! Пусть всегда с тобой будут верные друзья и любимые люди! И пусть никогда не гаснет твоя путеводная звезда, указывающая путь к мечте!

Ты по жизни оптимистка,

Озорная хохотушка,

Взгляд сияет светом чистым

У Ульянушки моей!

А сегодня яркий праздник,

Собрались мы не напрасно –

У Ульяны именины,

Ей желаем долгих дней,

Чтобы жизнь была богата

На событья и подарки,

Чтоб всегда ей были рады,

И она б не знала бед!

Чтоб была она прекрасна,

Чтобы в доме жило счастье,

Чтобы радость бесконечно

Длилась много-много лет!

Ульяночка! Поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе нескончаемого счастья! Чтобы как можно чаще друзья и родные слышали твой звонкий заразительный смех! Чтобы не было в жизни причин, от которых на твоих ресницах блестели бы слезы! А если вдруг слезы все-таки появятся, то пусть непременно это будут слезы радости!

Пусть жизнь блаженным будет океаном,

А ты по ней плыви на корабле!

С днем ангела, милейшая Ульяна!

Ты лучшая из женщин на земле!

Тобой не устаю я восхищаться,

Твоим умом и дивной красотой,

Я искренне тебе желаю счастья,

Любви тебе желаю неземной!

Пусть райские тебе щебечут птицы,

Пусть солнце в небо всходит для тебя!

И пусть твои прекрасные ресницы

Не тяжелит печальная слеза!

Ульяна! Таких, как ты, людей трудно найти в мире. Ты приветливая и рассудительная, заботливая и любящая, с тобой легко общаться! А еще ты очаровательна и скромна! В день твоих именин от души желаю тебе исполнения всех желаний! Пусть ангел-хранитель следует за тобой неотступным защитником и указывает тебе счастливую дорогу!