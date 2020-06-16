Как оставаться в безопасности и поддерживать связь со знакомыми и близкими?

Узнайте, как удаленно можно порадовать себя, своих друзей и близких. Как легко поздравить важных людей находясь за тысячи километров!

Коронавирус здорово поменял наши планы и жизненный уклад. Пандемия со строгими ограничениями длилась практически 3 месяца, после пошли послабления. Но врачи напоминают гражданам – говорить о том, что все в порядке, пока что рано. Нужно продолжать придерживаться рекомендаций относительно масочного режима, обработки рук, поменьше бывать в местах массового скопления людей. Это не паника, а реальная необходимость – в некоторых областях Украины в результате игнорирования мер предосторожности отмечается рост зараженных. Власти говорят о том, что введение строгого карантина снова не планируется, но настоятельно рекомендуют украинцам беречь себя и близких.

Как поддерживать связь и дарить тепло?

Ситуация с эпидемией коронавируса, похоже, затянется надолго. Хотя послабления будут все более значительными, это не повод расслабляться. Чем бдительнее вы ведете себя, тем лучше для вас и меньше рисков для здоровья.

Меры предосторожности, о которых важно помнить:

в общественных местах носить маски либо респираторы;

постоянно обрабатывать руки антисептиками, а лучше специальными санитайзерами;

не забывать устраивать «мини-карантин» для продуктов питания;

обеззараживать телефоны, другие гаджеты, которые вы трогали грязными руками;

после улицы мыть руки в течение минимум 30 секунд (температура воды не важна, мыло использовать обязательно);

минимально встречаться с другими людьми, ходить в гости.

При этом мы не можем на полгода-год вычеркнуть из жизни близких людей, которым так важны наши внимание и тепло. И здесь очень выручают службы доставки, которые так же предлагают безконтактную доставку. У сервисов по доставке цветов и подарков как buketland есть большая миссия - дарить подарки и доставлять вашу любовь когда вы далеко. Заказать на сайте цветы можно всего в один клик и не важно где находитесь, ассортимент цветов и подарков широкий, а свежесть всегда гарантирована. Здесь важно отметить, что важно знать как заботится о цветах, чтоб букет стоял дольше. Такие компании работают каждый день несмотря на праздники и ситуацию в стране, по этому они всегда защищены в соответствии с ситуацией и соблюдают все рекомендации по гигиене. Такая курьерская доставка на 100% безопасная.

Не стоит забывать о значимых датах друзей и родственников, напоминайте близким о том, что вы рядом и всегда готовы поддержать. Не ищите поводы - просто дарите цветы, когда хотите поздравить, утешить человека или просто выразить свою любовь - это всегда ценно, ведь эмоции остаются в памяти на всю жизнь!

Доставка цветов в Киеве – это просто

Подарить эмоции в период самоизоляция и вынужденного ограничения контактов можно благодаря службам доставки. Сервисы работают в штатном режиме, но с учетом всех рекомендаций и ограничений. Ассортимент меньше не стал, курьеры так же вежливы и оперативны, а менеджеры – компетентны, внимательны и готовы помочь составить любую нужную композицию.

Преимущества услуги доставки цветов:

Огромный выбор – свежих цветов, букетов, подарков. Возможность изготовления композиции любой сложности на заказ – если стандартные варианты не устраивают, можно поэкспериментировать. Разумные цены – услуга доступна по цене. Конфиденциальность – личные данные клиентов держатся в тайне. Безопасный способ поддерживать связь – вы дарите тепло, эмоции совершенно ничем не рискуя.

Есть возможность заказывать только цветы или дополнять их подарками. В наличии представлены такие варианты презентов для доставки – гелиевые шарики и фигуры из них, вазы, открытки, торты, футболки, сладости, конфеты, мягкие игрушки. Если хотите удивить не только красивым, но и практичным подарком, добавьте к заказу подарочную корзину. Она может быть маленькой или большой, скромной, но милой, или по-настоящему роскошной. Специалисты сервиса доставки цветов доставят ваш презент анонимно или сделают подпись на карточке, открытке.