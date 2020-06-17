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У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф
17 июня отмечаются именины Назара. В католических и православных святцах имя звучит как Назарий, а имя Назар – это народная форма.

Значение имени

В детстве Назар общительный, подвижный ребенок. Он занимается футболом и акробатикой, ездит на велосипеде. Назар обладает богатым воображением и увлекается чтением. Рожденный в июле, Назар очень похож на мать. Он закрыт от окружающих, решения принимает обдуманно и серьёзно, но мало как проявляет себя в жизни. Мужчина с этим именем стремится к обеспеченной, спокойной жизни. У него есть явные способности и тяга к управлению большим хозяйством.

Благодаря своим противоречивым чертам характер Назар значительно притягивает к себе женщин. В мужчине с этим именем чувствуется властный, сильный человек. Свою даму Назар завоевывает осторожно, не прибегает к давлению. Брак для этого мужчины возможен только по взаимной любви.

Будущая жена должна подходить Назару под его требования, она должна быть максимально приближена к его идеалу – быть ласковой, нежной, терпимой. Помощь подруги жизни Назар ценит превыше всего. Жена этого человека должна быть последовательной и сильной, должна помочь своему мужу обрести веру в себя и в собственную ценность. В трудные моменты жизни избранница Назара должна помочь принять важное решение, постараться развеять сомнения супруга и утвердить в сознании собственной правоты.

Жена Назара – для него защита и опора, постоянно укрепляющая их союз. Но всё перечисленное не говорит о том, что будущая жена должна утвердить над супругом полное господство. Подобное унизит мужское достоинство Назара. Назар ждет терпимости и внимания. Отсутствие внимания со стороны супруги к нему сильно обижает его, но Назар не замкнется в себе, а лишь отразит полученное – он просто потеряет интерес к своей супруге.

Поздравления

Так родители назвали

Сына своего Назаром.

Имя очень редкое,

Но такое меткое.

 

Охраняет его Бог,

Зло не пустит на порог,

Мы Назару все желаем

Счастья и земного рая.

Слышен гром аплодисментов

И волшебный звук фанфар.

Нынче праздник отмечает

Славный парень, наш Назар.

 

Пожелать хотим сегодня

Тебе силы и побед,

Полных радости и счастья

Ярких и безумных лет.

 

Нос в отчаянии не вешай,

Оптимистом будь всегда

И тебя тогда к успеху

Точно выведет стезя.

Поздравления мои

Сегодня для Назара,

Я желаю, чтоб удача

Стала твоей парой.

 

Чтоб, как верная подруга,

За тобою следом шла,

У тебя, чтоб вместе с нею

Всегда спорились дела.

 

Я желаю, чтоб добился

Ты с удачею высот,

И по жизненной дороге

Смело ты шагал вперед.

Нанеси по всем проблемам

Сокрушительный удар,

Будь настойчивым и смелым,

Не сдавайся, мой Назар.

 

Пусть везет тебе по жизни,

Удается все пускай,

Сам твори добро и счастье,

Цели ставь, иди, дерзай!

Назар — «посвящаемый Богу»,

И имя твое так красиво.

Пусть сделает жизни дорогу

Оно непременно счастливой!

 

И пусть позитив окружает

Тебя, наш Назар, ежедневно.

Веселью ничто не мешает,

Друг будет лишь добрым и верным!

Своему дружку Назару,

Отдаю я все задаром:

И любовь свою, и дружбу,

Все, что для Назара нужно!

 

Чтобы ты счастливым был,

Чтобы радостно ты жил,

Чтоб мечтал, и чтоб учился,

А потом уже женился!

 

Чтобы девушки любили,

За тобой гурьбой ходили!

Чтоб сегодня, в твой денек

Я дарил бы поздравок!

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Поздравление, Открытки, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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