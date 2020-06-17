У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Значение имени
В детстве Назар общительный, подвижный ребенок. Он занимается футболом и акробатикой, ездит на велосипеде. Назар обладает богатым воображением и увлекается чтением. Рожденный в июле, Назар очень похож на мать. Он закрыт от окружающих, решения принимает обдуманно и серьёзно, но мало как проявляет себя в жизни. Мужчина с этим именем стремится к обеспеченной, спокойной жизни. У него есть явные способности и тяга к управлению большим хозяйством.
Благодаря своим противоречивым чертам характер Назар значительно притягивает к себе женщин. В мужчине с этим именем чувствуется властный, сильный человек. Свою даму Назар завоевывает осторожно, не прибегает к давлению. Брак для этого мужчины возможен только по взаимной любви.
Будущая жена должна подходить Назару под его требования, она должна быть максимально приближена к его идеалу – быть ласковой, нежной, терпимой. Помощь подруги жизни Назар ценит превыше всего. Жена этого человека должна быть последовательной и сильной, должна помочь своему мужу обрести веру в себя и в собственную ценность. В трудные моменты жизни избранница Назара должна помочь принять важное решение, постараться развеять сомнения супруга и утвердить в сознании собственной правоты.
Жена Назара – для него защита и опора, постоянно укрепляющая их союз. Но всё перечисленное не говорит о том, что будущая жена должна утвердить над супругом полное господство. Подобное унизит мужское достоинство Назара. Назар ждет терпимости и внимания. Отсутствие внимания со стороны супруги к нему сильно обижает его, но Назар не замкнется в себе, а лишь отразит полученное – он просто потеряет интерес к своей супруге.
Поздравления
Так родители назвали
Сына своего Назаром.
Имя очень редкое,
Но такое меткое.
Охраняет его Бог,
Зло не пустит на порог,
Мы Назару все желаем
Счастья и земного рая.
Слышен гром аплодисментов
И волшебный звук фанфар.
Нынче праздник отмечает
Славный парень, наш Назар.
Пожелать хотим сегодня
Тебе силы и побед,
Полных радости и счастья
Ярких и безумных лет.
Нос в отчаянии не вешай,
Оптимистом будь всегда
И тебя тогда к успеху
Точно выведет стезя.
Поздравления мои
Сегодня для Назара,
Я желаю, чтоб удача
Стала твоей парой.
Чтоб, как верная подруга,
За тобою следом шла,
У тебя, чтоб вместе с нею
Всегда спорились дела.
Я желаю, чтоб добился
Ты с удачею высот,
И по жизненной дороге
Смело ты шагал вперед.
Нанеси по всем проблемам
Сокрушительный удар,
Будь настойчивым и смелым,
Не сдавайся, мой Назар.
Пусть везет тебе по жизни,
Удается все пускай,
Сам твори добро и счастье,
Цели ставь, иди, дерзай!
Назар — «посвящаемый Богу»,
И имя твое так красиво.
Пусть сделает жизни дорогу
Оно непременно счастливой!
И пусть позитив окружает
Тебя, наш Назар, ежедневно.
Веселью ничто не мешает,
Друг будет лишь добрым и верным!
Своему дружку Назару,
Отдаю я все задаром:
И любовь свою, и дружбу,
Все, что для Назара нужно!
Чтобы ты счастливым был,
Чтобы радостно ты жил,
Чтоб мечтал, и чтоб учился,
А потом уже женился!
Чтобы девушки любили,
За тобой гурьбой ходили!
Чтоб сегодня, в твой денек
Я дарил бы поздравок!