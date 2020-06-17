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Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Вакцина от COVID-19: в ВОЗ заявили о научном прорыве

Вакцина от COVID-19: в ВОЗ заявили о научном прорыве
09:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Дексаметазон с 1950-х годов используют для лечения ревматоидного артрита, астмы, воспаления глаз и лечение пациентов с отеком мозга.

Всемирная организация здравоохранения приветствовала результаты исследования Дексаметазона оксфордскими учеными, что может помочь в лечении пациентов со сложной формой коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Согласно выводам исследования, употребление Дексаметазона способствовало уменьшению смертности примерно на треть среди людей на ИВЛ, а также на одну пятую часть среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.

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"Это замечательная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также много больниц и пациентов в Великобритании, которые сделали свой вклад в этот важный научный прорыв", – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Ученые же утверждают, что лекарства могут оказаться "на удивление дешевым" средством от пандемии COVID-19.

Дексаметазон с 1950-х годов используют для лечения ревматоидного артрита, астмы, воспаления глаз и лечение пациентов с отеком мозга.

Как сообщалось, ученые из Кембриджского университета обнаружили в коронавирусе вставку, идентичную части человеческого белка.

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Вакцина, ВОЗ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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