Как подарить цветы на расстоянии - простой и быстрый способ порадовать родных

Самым актуальным и приятным подарком во все времена остаются цветы. Профессионально составленная цветочная композиция сможет подарить массу незабываемых эмоций и подчеркнуть индивидуальность одаряемой особы. Доставка цветов – это удобный и быстрый способ порадовать своих родных и близких!

Если по каким-либо причинам вы не можете лично поздравить дорогого человека с праздником (например, живете в другом городе или стране), не стоит отчаиваться. Национальная служба доставки цветов и подарков flowers.ua сможет вам помочь. Онлайн заказ и адресная доставка цветов по всей Украине от Flowers.ua - это прекрасная возможность сделать приятный подарок родным людям и потратить на это минимум времени и усилий.

Лучшие букеты из самых свежих цветов

Главным преимуществом Flowers.ua является то, что флористы не формируют букеты и цветочные композиции заранее. Каждый заказ собирается только в день доставки. Это означает, что, сделав заказ утром, уже спустя несколько часов он отправится к получателю. Готовые композиции флористы хранят в специальных холодильных камерах, пока их не заберут курьеры. Так что букет от Flowers.ua еще долго будет радовать своей красотой и свежестью адресата.

Прием заказов круглосуточно

Если вы в последний момент вспомнили, что завтра состоится важное мероприятие, а подарка у вас все еще нет, - не беда. На сайте доставки можно оформлять заказы круглосуточно: менеджеры колл-центра всегда онлайн, работают в выходные и праздничные дни. Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно вашего заказа, вы также сможете получить все необходимые ответы 24/7.

Стоимость, доступная каждому

Компания Flowers.ua рада предложить своим клиентам не только первосортные и самые свежие цветы в широчайшем ассортименте, интересные подарки, сладости и большие подарочные корзины, но и высококлассный сервис, а также доступные цены. На сайте доставки каждый сможет найти что-то подходящее, исходя из своего вкуса и достатка. К тому же цены на букеты стабильно держатся на одном уровне, несмотря на кризис, карантин и прочее. Более того, Flowers.ua не просто удерживает прежние цены, но и регулярно проводит акции к праздникам, делает интересные предложения, пополняет каталог новинками, которые реализует с приятными скидками. Акционные букеты выглядят не хуже, чем VIP позиции, а стоят даже дешевле, чем букеты в цветочных ларьках. Команда флористов стремиться, чтобы как можно больше посетителей сайта становились постоянными клиентами и рекомендовали Flowers.us друзьям и близким.

Большой выбор способов оплаты

Оплатить доставку цветов в любой уголок страны вы сможете любым удобным для вас способом: переводом средств на банковскую карту или через платежные системы Paypal, Apple Pay, American Express и др. Компания Flowers.ua заботится о том, чтобы сервис был комфортным и доступным для каждого. Спешим напомнить, что уже после первого заказа, на последующие вы автоматически получаете скидку. Так что, если вы ищите лучшие цветы с доставкой по всей Украине, добро пожаловать на сайт Flowers.ua.

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