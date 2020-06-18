У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

18 июня отмечаются именины Игоря. Уменьшительно-ласкательные обращения Гога и Гоша также употребляются и для имён Георгий и Егор.

Значение имени

В детстве Игорь старается найти себе компанию, в которой он бы постоянно играл. Менять эту компанию ему не с руки, потому что хочет быть лидером, но вот необходимыми для этого качествами он не обладает. Игорь может отлично разбираться в проблемах, никогда не паникует, он уравновешен, но предъявляет завышенные требования к окружающим.

С положительной стороны Игоря характеризуют такие черты характера, как энергичность, активность, оптимистичность. Но его гордость и самолюбие не позволяют ему общаться на одном уровне с людьми. Игорю представляется, что они должны быть чуточку лучше, чем есть сейчас, чтобы иметь шанс стать его друзьями.

У Игоря есть способности стать успешным человеком и сделать неплохую карьеру. Ему требуется направляющий, показывающий общее направление, но не предлагающий точного пути следования. Самым лучшим для него компасом может стать его мама. Именно у нее есть тот запас терпения и нужный подход к Игорю, чтобы помочь ему добиться успеха.

С возрастом Игорь будет делать все самостоятельно, но любое принятое решение он все равно будет озвучивать своему компасу. Просто для того, чтобы убедиться, что он выбрал правильный путь.

В семейной жизни Игорь будет стремится лидерствовать. Жена-тихоня - не его выбор. Ему постоянно нужно чувствовать хоть малейший дух соперничества, но такой, чтобы не переиграть его самого.

Поздравления

Желаю счастья и здоровья.

Пусть толстым будет кошелек.

Желаю жить тебе без горя.

Всё будет классно, Игорек!

Пускай во всём, что ты захочешь,

Тебя настигнет благодать.

Пускай судьба по жизни будет

Всё лучшее тебе давать.

Игорь, я тебе желаю,

Ярко жить, не унывая,

Чтоб обиды и потери

Не стучались в твои двери.

Каждый день живи как в сказке,

Окруженный только лаской,

И за хвост лови успех,

Чтобы быть счастливей всех!

Я желаю, чтоб не гаснул

В твоем сердце огонек.

Будь здоровым и счастливым,

Славный парень Игорёк.

Я больших тебе свершений

Пожелаю в этот день.

Двигаться к мечте заветной

Пусть тебе не будет лень.

Будут пусть всегда с тобою

Те, кто дорог и любим.

Я желаю, чтоб заботой

Своих близких был храним.

Игорь — воинство и сила,

Сильный пыл и дух земли.

Мать-природа наградила,

Чтоб как минимум — в цари.

В жизни ты ревнив ужасно,

Власть твоя — всегда закон.

И понятно, не напрасно:

Знай, жена, для мужа трон.

Ну а в целом всё достойно:

Мир, семья, покой, уют.

Жизнь течет вполне спокойно,

Дети радостно снуют.

Будь счастливым и желанным,

Верным будь, храни семью.

Будь любимым, долгожданным,

Верь всегда в свою семью.

Игорь, парень ты отличный,

Пусть тебе всегда везет.

Пусть успех и в жизни личной

Путь к тебе быстрей найдет.

Я желаю оптимизма,

Достиженья всех вершин,

Счастья и друзей надежных,

Сам люби и будь любим.

Поздравляем тебя, Игорек!

В жизни будет пусть все несравненно,

Все, что ждешь — пусть придет точно в срок,

Все, что ищешь — найдешь непременно,

Смело, дерзко планируй, мечтай,

Будь всегда интересен и ярок,

Удивляй, покоряй, восхищай,

Каждый день принимай, как подарок!

Игорек, спешу поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Пусть всегда желание будет

Двигаться вперед, мечтать.

Ставь всегда большие цели,

Никогда не отступай,

Будь любим и в дружбе верен,

Никогда не унывай.

***

Для тебя все поздравленья,

Игорь, счастлив будь безмерно,

Пусть огромное везенье

Путь устелет, непременно!

И друзья пусть в твоей жизни

Роль немалую играют,

Зарядившись героизмом,

В час нелёгкий помогают!

Всё, что в планах притаилось,

Пусть исполнится скорее,

Чтобы жизнь вся сладко длилась,

И все дни стали добрее!

Игорь, будь счастливей всех,

Для того есть сто причин!

Ждет тебя во всем успех,

Будь лишь номером «один»!

Каждый день, и в зной, и в стужу

Пусть удача будет рядом!

Наполняй все время душу

Положительным зарядом!

Только преданных друзей

И любви желаю вечной!

Будь здоров и не болей!

Пусть все будет безупречно!