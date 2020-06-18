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Погода в Украине: снова придет сильная жара, местами - дожди и грозы

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Погода в Украине: снова придет сильная жара, местами - дожди и грозы
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украину возвращается жаркая погода, в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины продолжатся дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг 18 июня в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, в Карпатах днем – значительные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.

На остальной территории, кроме восточных областей, местами кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-19°, днем 26-21° тепла. На востоке воздух прогреется до 34° выше ноля. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью без осадков, днем в четверг местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30° тепла.

Прогноз погоды на 18 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

На Востоке, в южной части и в большинстве центральных областей будет больше солнца, чем дождевых облаков, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.

Днем температура воздуха ожидается в пределах +27... +30 градусов, на востоке Украины до +33 градусов, а в западных областях дожди будут освежать воздух до +23... +28 градусов.

Жарче всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – от +30 до +32 градусов тепла. Зато наиболее прохладную погоду обещают во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – +22... +24 градуса тепла.

Ветер будет юго-восточным 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве четверг будет дождливым – +26... +28 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 18 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +23... +25
  • Львов – +22... +24
  • Ивано-Франковск – +22... +24
  • Тернополь – +22... +24
  • Черновцы – +22... +24
  • Хмельницкий – +23... +25
  • Луцк – +23... +25
  • Ровно – +23... +25
  • Житомир – +27... +29
  • Винница – +26... +28
  • Одесса – +25... +27
  • Николаев – +27... +29
  • Херсон – +27... +29
  • Симферополь – +27... +29
  • Кропивницкий – +27... +29
  • Черкассы – +27... +29
  • Чернигов – +27... +29
  • Сумы – +27... +29
  • Полтава – +28... +30
  • Днепр – +28... +30
  • Запорожье – +27... +29
  • Донецк – +30... +32
  • Луганск – +30... +32
  • Харьков – +30... +32
  • Киев – +26... +28

На 19-20 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди (ночью местами), грозы, в Карпатском регионе значительные дожди, лишь в восточной части без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, днем, кроме восточной части, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.

В Киеве и Киевской области 19-20 июня будет переменная облачность, пройдут кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 19 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 июня, фото: meteo.gov.ua

Небольшие, в западных областях умеренные кратковременные дожди, грозы ожидаются и 21-22 июня; только 21 июня в восточных и 22 июня в Черниговской и Сумской областях без осадков. Температура ночью 14-20°, днем в западных областях 21-27°, на остальной территории 24-30°, в восточных областях 21 июня до 33°.

В Киеве и Киевской области в эти дни также пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 21 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 июня, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Во Львове во время непогоды погибла женщина

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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