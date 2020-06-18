Рада отменила итоговую аттестацию школьников в этом году

Верховная Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО.

Рада приняла законопроект, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.

За соответствующий законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" проголосовали за основу в целом 356 народных депутатов.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в законопроекте.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, проект акта предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Целью и задачей принятия этого законопроекта автор определяет минимизацию рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся и студентов, которые завершают получения полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

"Предложенная президентом Украины инициатива никоим образом не направлено на отмену ВНО, а только предусматривает возможность самостоятельно принимать решение о прохождении государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания. ВНО остаётся основой возможностью вступления в высшие учебные заведения", - сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представляющий законопроект на пленарном заседании.

В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по решению парламента сразу подписал документ.

Как сообщалось, 17 июня в ВР был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагалось освободить выпускников школ от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19.