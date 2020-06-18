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Турция с 1 июля начнет принимать украинских туристов

Турция с 1 июля начнет принимать украинских туристов
23:09 Сегодня Телеграф УНН
Украинцы со следующего месяца смогут открыто посещать Турцию.

С 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности.

Об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, передает Министерство инфраструктуры Украины.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками", - говорится в сообщении.

В случае же обнаружения повышенной температуры во время температурного скрининга путешествующим будет предлагаться пройти тестирование на COVID-19.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

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Все по теме:

Турция, Туризм, Карантин.

Автор:

Телеграф
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