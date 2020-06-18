Украина в ООН напомнила о военных преступлениях России

Посол Юрий Клименко в ООН напомнил о военной агрессии России в оккупированном Крыму.

Россия в оккупированном Крыму осуществляет военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека, в частности из-за незаконного призыва в армию.

Об этом во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве сообщил постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, посол Юрий Клименко, передает Радио Свобода.

“Россия в оккупированном Крыму осуществляет военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека”, — сказал Клименко.

Он отметил, что Россия проводит в Крыму насильственную паспортизацию населения.

“Политически мотивированное судебное преследование на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти ... Россия нарушает международное гуманитарное право, в частности, из-за незаконного призыва в вооруженные силы. Призыв уже зацепил 21 тыс. человек. Вследствие активной милитаризации Крыма местное население заменяется гражданами Российской Федерации, в основном военнослужащими российской армии и сил безопасности”, - отметил Юрий Клименко.

Также он добавил, что чтобы скрыть правду Россия продолжает блокировать доступ международных миссий по наблюдению, прежде всего управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в Автономную Республику Крым и город Севастополь в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, российские власти также не приняли необходимые меры, чтобы остановить распространение COVID-19 на полуострове.