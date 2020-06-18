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СБУ зафиксировала незаконное присвоение около 2 миллионов гривен

СБУ зафиксировала незаконное присвоение около 2 миллионов гривен
23:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Во время закупки программного обеспечения для нужд Национальной школы судей злоумышленники присвоили около 2 миллионов гривен.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали присвоение около 2 миллионов гривен при закупке программного обеспечения для нужд Национальной школы судей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что директор частной компании-поставщика для победы в тендере подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате он поставил заведению дешевое программное обеспечение под видом дорогого. По версии следствия, на "разнице" цены злоумышленник завладел государственными средствами в сумме почти два миллиона гривен", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных.

По результатам следственных и розыскных действий директору компании-поставщика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Правоохранители при документировании также установили другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей, которым будет предоставлено надлежащую процессуальную оценку.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которой руководили из Российской Федерации для дискредитации украинской власти.

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Все по теме:

СБУ, Кибербезопасность, Программное обеспечение.

Автор:

Телеграф
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