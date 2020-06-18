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Кориневич считает, что главной проблемой Украины сейчас является "новая колонизация" Крыма

Кориневич считает, что главной проблемой Украины сейчас является "новая колонизация" Крыма
23:40 Чт, 18 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что Россия изменяет демографический состав населения в Крыму.

Россия проводит в оккупированном ею Крыму колониальную политику, изменяя демографический состав полуострова.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, выступая на видеоконференции «Оккупированный Крым: путь к деоккупации» 18 июня.

«Одной из самых больших проблем для нас сейчас является «новая колонизация» Крыма», - сказал Кориневич.

Он подчеркнул, что Россия изменяет демографический состав населения на полуострове, национальную идентичность. Лиц, которые, с точки зрения оккупантов, представляют угрозу дальнейшей оккупации, заставляют покинуть Крым. Это крымские татары, украинские и крымскотатарские журналисты, активисты, общественные деятели. По отношению к тем, кто остается, Москва проводит принудительную натурализацию (паспортизацию); не менее 22 тыс. молодых крымчан были противозаконно принудительно призваны в ряды российской армии. В то же время на полуостров переселили около 300 тысяч россиян, преимущественно военнослужащих с семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников, увеличив таким образом лояльную к оккупационной власти часть населения.

Постпред Президента отметил важность скорейшей разработки стратегии деоккупации и реинтеграции населения, часть которой будет открыта для широкой публики. «Люди должны видеть, что украинское государство заботится о них», - подчеркнул он.

Кориневич поблагодарил ЕС за продолжение 18 июня крымских санкций и выразил надежду, что они будут продолжаться до тех пор, пока полуостров будет оккупирован.

Напоминаем, 18 июня Совет Евросоюза обнародовал решение о продлении еще на год ограничительных мер против Российской Федерации за аннексию Крыма.

Ограничительные меры включают запрет на импорт товаров происхождением из Крыма или Севастополя в ЕС, на инфраструктурные или финансовые инвестиции и на туристические услуги в Крыму и Севастополе. Запрет ЕС касается также экспорта определенного перечня товаров и технологий для компаний, действующих в Крыму, или для их использования в секторах транспорта, телекоммуникации, энергетики, а также для разведки, разработки и добычи нефти, газа или минеральных ресурсов.

Эти санкции были впервые применены Евросоюзом в июне 2014 года в ответ на попытки преднамеренного подрыва территориальной целостности Украины и ее дестабилизации. Другие ограничительные меры против РФ включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов экономики России, а также индивидуальные ограничительные меры.

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Россия, Крым.

Автор:

Телеграф
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