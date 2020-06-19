Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Януковича повторно вызывают на допрос в Госбюро расследований
Януковича повторно вызывают на допрос в Госбюро расследований
Коронавирус в Украине: число зараженных на Буковине возросло на 70 человек
Коронавирус в Украине: число зараженных на Буковине возросло на 70 человек
Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell
Гарри и Меган отказали в регистрации торговой марки

Глава Минздрава сравнил поведение граждан во время карантина с анархией

Глава Минздрава сравнил поведение граждан во время карантина с анархией
02:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
Максим Степанов призывает украинцев придерживаться карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов сравнил поведение украинцев во время карантина с анархией, особенно, что касается посещения ресторанов, клубов, пляжей.

Сообщил Степанов в эфире программы "Право на власть".

"Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост (случаев коронавируса – УП), нужно придерживаться тех рекомендации Министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Надо посмотреть на улице происходящее в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - заявил министр.

По словам министра, Минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста количества больных COVID-19. Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно принимать в пределах адаптивного карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 От COVID-19 и не только: как выбрать и правильно носить одноразовые перчатки
03 День медика 2020: когда отмечают, история
04 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
05 Коболев рассекретил, куда собирается расширяться "Нафтогаз"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантинные меры
COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантин
Взрыв в школе Афганистана: погибли девять учеников
Взрыв в школе Афганистана: погибли девять учеников
НАТО активно готовится ко второй волне коронавируса
НАТО активно готовится ко второй волне коронавируса
День медика 2020: когда отмечают, история
День медика 2020: когда отмечают, история
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь