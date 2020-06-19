Глава Минздрава сравнил поведение граждан во время карантина с анархией

Максим Степанов призывает украинцев придерживаться карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов сравнил поведение украинцев во время карантина с анархией, особенно, что касается посещения ресторанов, клубов, пляжей.

Сообщил Степанов в эфире программы "Право на власть".

"Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост (случаев коронавируса – УП), нужно придерживаться тех рекомендации Министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Надо посмотреть на улице происходящее в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - заявил министр.

По словам министра, Минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста количества больных COVID-19. Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно принимать в пределах адаптивного карантина.