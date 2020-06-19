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Януковича повторно вызывают на допрос в Госбюро расследований

Януковича повторно вызывают на допрос в Госбюро расследований
02:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Виктора Януковича снова вызывают в Государственное бюро расследований.

В связи с неявкой 30 апреля и 13 мая, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, Виктора Януковича повторно вызывают на 11:00 23 июня к следователю ГБР.

Об этом сообщает ГБР.

Как отмечается, Янукович должен явиться к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Бересту А.А., для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Напомним, Государственное бюро расследований снова вызывало бывшего президента Виктора Януковича для проведения следственных действий по делу об экс-начальнике Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Как сообщалось, адвокаты подали заявление в ГБР от имени Януковича о его личном участии в уголовном процессе.

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Виктор Янукович, ГБР.

Автор:

Телеграф
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