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Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня
Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня

Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня

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Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня
Обновлено 08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня в народе отмечают день Лариона Пропольника. Православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового. В народе его прозвали "Пропольником" из-за обычая в этот день выпалывать грядки.

По преданию, святой Иларион родился в IX веке в христианской семье. В 20 лет стал монахом, 10 лет провел в Далматском монастыре и стал его настоятелем.

Во времена иконоборчества преподобный Иларион выступил против ереси, за это подвергся мучениям и попал в темницу. Освободили его с приходом к власти императрицы Феодоры.

На Лариона начинали прополку проса, льна и других культур. Предки верили, что если выполоть все сорняки 19 июня при убывающей луне, сорные травы больше не вырастут. Если же на небе полная луна, то сорняки, от которых вы избавлялись, в скором времени появятся опять.

Считалось, что очищенная на Лариона Пропольника земля сделает работникам подарок. Девушкам подарит красоту, женщинам – здоровье, мужчинам – силу, а семьям – вкусное угощение.

Незамужние дамы в этот день поливали огород. Все потому, что это должно было принести им успех на любовном фронте. А вот нюхать цветы, наоборот, запрещалось – считалось, что это к несчастью.

Нельзя ухаживать за чужим огородом. Наши предки были уверены, что это принесёт в дом беды и несчастья.

Более того, если муж и жена будут вместе заниматься дачными делами, то вскоре крупно поссорятся. Поэтому супругам рекомендуется не выходить в сад вместе.

Также 19 июня нельзя было отправляться в дальние поездки, менять работу и обсуждать проблемы. Согласно обычаям, это могло привести к бедам и неудачам.

Этот день - один их самых неудачных для смены работы: новый коллектив не примет. Даже если внешне все будет благопристойно, то в будущем придётся столкнуться с клеветником и сплетником.

В этот день по многим приметам наши предки определяли какой будет погода в ближайшее время.

Народные приметы:

  • Если тепло и ясно, то зерно будет крупное.

  • Утром гром слышен — вечером дождь будет.

  • Звонкий гром — на ливень, глухой — на тихий дождь.

  • Резко похолодало — погода изменится в лучшую сторону.

  • Колосья пшеницы и ржи начинают снизу цвести — к хорошему урожаю хлеба.

  • Пчелы роят на цветах — к ясному дню.

  • В поле сильно стрекочут кузнечики — на хорошую погоду.

  • Перепел кричит перед дождем.

  • В ненастный день полевой вьюнок цветки раскрыл — скоро прояснится.

Знаменательные события в истории: 19 июня 2020 года

В эту ночь будут сниться вещие сны-предупреждения. Сновидения не расскажут о том, как выйти из положения, они лишь укажут на какую-то проблему. Решить ее - ваша задача.

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Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, Ларионов день.

Автор:

Телеграф
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