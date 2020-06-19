У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

С латинского это имя переводится как белый цветок, что очень хорошо подходит к характеру женщин с такими именами.

Лилию в детстве часто балуют родители, из-за чего она растет избалованной и капризной девочкой. Повзрослев, она становится объектом ухаживаний мужчин, она привлекает своей внешней хрупкостью и изящностью. Для людей, которые не знают её, она кажется покладистой и сговорчивой, хотя на самом деле все в точности наоборот. Лилия упрямая и самодовольная натура. Она думает, что все ей чем-то обязаны, и она всегда должна быть в центре внимания.

В целом у неё добрый характер, она отзывчивый человек. Если она обижается, то ненадолго, она умеет прощать и быстро забывает нанесенные ей обиды. Лилия коммуникабельный человек, не боится заводить новых знакомств.

Лилия влюбляется обычно с первого взгляда, но может также быстро и разлюбить. Умеет привлекать мужчин своим обаянием, умением общаться, кокетливостью и прекрасным чувством юмора. Замуж выходит рано, часто удачно. Брак у нее крепкий. Она хорошая хозяйка и любящая мать. Знает когда и что необходимо ее мужу, умеет подстраиваться.

Другие формы имени Лилия: Лиля, Лилиана, Лили, Лилита.

Поздравления

Имя прекрасное — Лилия,

Как нежный, душистый цветок,

Пусть ждет тебя доля счастливая,

Хранит от невзгод ангелок.

Пусть радость в душе не закончится

И греет тебя изнутри,

Удача в друзья к тебе просится,

Ты только ей дверь отвори!

Дорогая Лилия, с праздником тебя!

Расцветай, красивая, и мечтай всегда.

Белоснежной лилией будет пусть любовь...

И такой же чистою, с нежностью цветов.

Пусть всё исполняется, пусть успех придет,

Счастье пусть не прячется, а к тебе идет.

Прекрасная, несравненная Лилия! Желаем всегда купаться в роскоши комплиментов, бархате внимания, лучах славы и волнах стабильного благополучия. Желаем, чтобы самые заветные вершины сдавались без боя, под натиском твоего врожденного кокетства, безграничного очарования, прекрасных манер и удивительной открытости. Желаем всегда сохранять прекрасную форму, крепкое здоровье и позитивное отношение к жизни.

Прекрасна Лилия, как сказка...

Желаем быть всегда такой!

Чтоб жизнь ярка была, как краска,

Чтоб верен был всегда настрой.

Здоровья мы тебе желаем,

Когда тебя мы поздравляем.

Будь всегда счастлива, красива,

Ведь Лилия неповторима.

Оправдаются пусть в жизни

Все твои усилия,

Я побед тебе желаю,

Дорогая Лилия.

За терпение и силы

Пусть любовь наградой будет,

Счастье в жизнь пускай войдет

И удача не забудет.

Милая Лилия, поздравляю тебя. Желаю быть всегда на высоте удачи и везения, на пике счастья и любви, покорять вершины славы и успеха, каждый день вдохновляться новыми идеями и неземной любовью, стремиться к своей заветной мечте и дарить свою невероятную красоту этому миру.

Лилия, Лиля, Лилечка,

Позволь, наша добрая милочка,

Тебе сказать пару слов от души,

Но слушай нас, Лиля, и не спеши.

Достойна ты лучшего, помни об этом,

Мечта, а не женщина, ты на планете,

Восторженных взглядов тебе на пути

И, с гордостью, выше и выше идти.

Дорогая Лилия, желаю, чтобы любовь в жизни окрыляла, наградила мечтами и силами к самореализации! Пусть вдохновение никогда не покидает и каждый день проходит оптимистично, в хорошем расположении духа!

Симпатичная, хрупкая Лилия,

Поражаешь своей добротой,

И тебя от души поздравляю,

Продолжай дальше жить ты мечтой.

И тебе я сегодня желаю,

Радости, легкости, новых побед,

Пусть здоровье крепкое будет,

Не грусти, не хандри ты вовек.