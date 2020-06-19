На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население

В Государственной службе статистики Украины подсчитали, что за январь-апрель 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 96,2 тысячи человек.

Численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2020 года составляет меньше 42 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата в четверг, 18 июня.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2020 года составила 41806,2 тыс. человек. В течение января-апреля 2020 года численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных”, - сказано в сообщении.

С начала года по апрель в стране родилось 92,3 тысячи детей, в то время как годом ранее показатель составлял 99,1 тысячи.

Число приехавших в Украину за отчетный период превысило количество выехавших из страны на 6755 человек. В январе-апреле 2019 года этот показатель составлял более 10,77 тыс. человек.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Как сообщалось, 23 января правительство озвучило данные электронной переписи населения, согласно которой на подконтрольной Киеву территории по состоянию на 1 декабря 2019 года проживают 37,3 млн граждан. По словам тогдашнего министра Кабмина Дмитрия Дубилета, в правительстве были дискуссии касательно того, стоит ли проводить традиционную перепись населения, поскольку она обойдется госбюджету в 3-4 млрд грн.

В апреле этого года министр Кабинета министров Олег Немчинов предположил, что перепись населения в Украине состоится не скоро.