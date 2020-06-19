Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки
На Донбассе за сутки один военный погиб и еще один ранен
На Донбассе за сутки один военный погиб и еще один ранен
Хирн: Мы не хотим, чтобы WBC сделали Фьюри франчайзинговым чемпионом
Хирн: Мы не хотим, чтобы WBC сделали Фьюри франчайзинговым чемпионом
Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня
Ларион Пропольник: народные приметы и запреты 19 июня

На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население

На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Государственной службе статистики Украины подсчитали, что за январь-апрель 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 96,2 тысячи человек.

Численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2020 года составляет меньше 42 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата в четверг, 18 июня.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2020 года составила 41806,2 тыс. человек. В течение января-апреля 2020 года численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных”, - сказано в сообщении.

С начала года по апрель в стране родилось 92,3 тысячи детей, в то время как годом ранее показатель составлял 99,1 тысячи. 

Число приехавших в Украину за отчетный период превысило количество выехавших из страны на 6755 человек. В январе-апреле 2019 года этот показатель составлял более 10,77 тыс. человек.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Как сообщалось, 23 января правительство озвучило данные электронной переписи населения, согласно которой на подконтрольной Киеву территории по состоянию на 1 декабря 2019 года проживают 37,3 млн граждан. По словам тогдашнего министра Кабмина Дмитрия Дубилета, в правительстве были дискуссии касательно того, стоит ли проводить традиционную перепись населения, поскольку она обойдется госбюджету в 3-4 млрд грн.

В апреле этого года министр Кабинета министров Олег Немчинов предположил, что перепись населения в Украине состоится не скоро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинцы, Население, Госстат, Перепись населения, Численность населения.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
03 От COVID-19 и не только: как выбрать и правильно носить одноразовые перчатки
04 День медика 2020: когда отмечают, история
05 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркие выходные: в Украине сохранится теплая погода с дождями и грозами
В Украине сохранится жаркая погода с дождями и грозами
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
На 100 умерших - 47 новорожденных: в Украине сократилось население
На радость геймерам: состоялся релиз The Last of Us Part II
На радость геймерам: состоялся релиз The Last of Us Part II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь