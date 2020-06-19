В Украину возвращаются моряки, которые три года провели в ливийской тюрьме

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских тюрем. Ливийские власти арестовали экипаж судна и 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти.

В Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в ливийской тюрьме, сообщает пресс служба "Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

"Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет заключения в ливийской тюрьме и голодовки, проведенной в прошлом месяце, удовлетворительное.

Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа "Руты", ожидается около 13:00 в пятницу, 19 июня в Киеве. Моряков будут встречать родственники.

Также сообщается, что в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под украинским флагом.

Власти Ливии арестовали экипаж "Руты" из 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти.

Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователя "Manchester Shipping S.A".

В пресс-службе подчеркнули, что согласно международным морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Все указания от судовладельца "Руте" поступали на компьютер капитана по электронной почте.

После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был удален ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажа не предоставили.

Отмечается, что сначала экипаж содержали в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджура. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста, поскольку у них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи.

"Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. В еще нескольких обострились хронические болезни", - сказано в сообщении.

29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера "Рута".

Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

Среди членов экипажа танкера "Рута" 1 Николай Шокун, Александр Кирильчук, старший помощник, Владимир Гончаренко, 2-й помощник, Сергей Бондарь, старший механик, Сергей Филоненко, 2-й механик, Кирилл Загоруйко, 3-й механик, Владимир Авдасев, электромеханик, Андрей Алферов, боцман, Владимир Дымченко, моторист, Юрий Склифасовский, моторист, Олег Дубовицкий, моторист Сергей Иванов, матрос, Виктор Фадеев, матрос, Александр Колесниченко, кок.