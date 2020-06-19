День отца 2020 - что подарить папе, интересные идеи

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Что подарить папе на День отца, который ежегодно празднуется в третье воскресенье июня и в 2020 году выпадает на 21-е число? С приближением этой самой даты, а также очередного юбилея, именин и любого другого мужского, профессионального или семейного праздника вопрос выбора достойных подарков отцу становится все более важным и волнующим.

Что подарить папе на День отца, если он интеллектуал

Порадовать хорошим подарком такого папу достаточно просто. Выберите ему в подарок набор популярных настольных игр: от шахмат и шашек до нардов; интересный дизайн кубика Рубика, новинку из мира головоломок, электронную книгу, много кроссвордов, кресло-качалку, в котором приятно размышлять, торшер для вечернего чтения.