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День отца 2020 - что подарить папе, интересные идеи

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День отца 2020 - что подарить папе, интересные идеи
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В жизни каждого ребенка папа играет огромную роль. Он воспитывает малыша, заботится о нем, любит, поддерживает, дает ценные советы.
  • 1

    Что подарить папе на День отца, который ежегодно празднуется в третье воскресенье июня и в 2020 году выпадает на 21-е число? С приближением этой самой даты, а также очередного юбилея, именин и любого другого мужского, профессионального или семейного праздника вопрос выбора достойных подарков отцу становится все более важным и волнующим.

    Что подарить папе на День отца, если он интеллектуал

    Порадовать хорошим подарком такого папу достаточно просто. Выберите ему в подарок набор популярных настольных игр: от шахмат и шашек до нардов; интересный дизайн кубика Рубика, новинку из мира головоломок, электронную книгу, много кроссвордов, кресло-качалку, в котором приятно размышлять, торшер для вечернего чтения.

  • 2

    Что подарить папе в праздник, если он любитель спорта и активного отдыха

    Здесь выбор подарка очевиден: спортсмен по достоинству оценит качественную одежду, футбольный мяч, лыжи, гантели, рюкзак, термокружку, мощный фонарь, долгоиграющий плеер, бинокль, спиннинг, классный охотничий нож и даже надувную лодку. Также отец обрадуется абонементу в спортзал или билетам на матч любимой команды.

  • 3

    Что подарить папе на день рождения от дочки и сына

    Женская дочерняя заботливость может проявиться в каких-то подаренных украшениях и стильных вещах. Присмотритесь к варианту брендовой канцелярии, часов, запонок, галстуков, рубашек, а также парфюмерии и средств для ухода за собой. А вот сыновья могут выразить свое внимание к отцу, подарив полезные и нужные инструменты, технику, гаджеты и девайсы.

  • 4

    Что подарить отцу, если он романтик

    В этом случае спектр возможных подарков папе очень широкий: от кистей и красок, блокнотов и мольберта до действующей модели самолета, музыкального инструмента, сертификата на прыжок с парашютом или билета на долгожданный концерт любимого исполнителя. Также отца порадуют милые безделушки и всевозможные сувениры, особенно, если они сделаны собственноручно его детьми.

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Автор:

Телеграф
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