День отца 2020 - что подарить папе, интересные идеи

Что подарить папе на День отца, который ежегодно празднуется в третье воскресенье июня и в 2020 году выпадает на 21-е число? С приближением этой самой даты, а также очередного юбилея, именин и любого другого мужского, профессионального или семейного праздника вопрос выбора достойных подарков отцу становится все более важным и волнующим.
Что подарить папе на День отца, если он интеллектуал
Порадовать хорошим подарком такого папу достаточно просто. Выберите ему в подарок набор популярных настольных игр: от шахмат и шашек до нардов; интересный дизайн кубика Рубика, новинку из мира головоломок, электронную книгу, много кроссвордов, кресло-качалку, в котором приятно размышлять, торшер для вечернего чтения.
Что подарить папе в праздник, если он любитель спорта и активного отдыха
Здесь выбор подарка очевиден: спортсмен по достоинству оценит качественную одежду, футбольный мяч, лыжи, гантели, рюкзак, термокружку, мощный фонарь, долгоиграющий плеер, бинокль, спиннинг, классный охотничий нож и даже надувную лодку. Также отец обрадуется абонементу в спортзал или билетам на матч любимой команды.
Что подарить папе на день рождения от дочки и сына
Женская дочерняя заботливость может проявиться в каких-то подаренных украшениях и стильных вещах. Присмотритесь к варианту брендовой канцелярии, часов, запонок, галстуков, рубашек, а также парфюмерии и средств для ухода за собой. А вот сыновья могут выразить свое внимание к отцу, подарив полезные и нужные инструменты, технику, гаджеты и девайсы.
Что подарить отцу, если он романтик
В этом случае спектр возможных подарков папе очень широкий: от кистей и красок, блокнотов и мольберта до действующей модели самолета, музыкального инструмента, сертификата на прыжок с парашютом или билета на долгожданный концерт любимого исполнителя. Также отца порадуют милые безделушки и всевозможные сувениры, особенно, если они сделаны собственноручно его детьми.