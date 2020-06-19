Что подарить на День медика: оригинальные идеи (Фото)

Поскольку у медиков тысячи пациентов, и по секрету – у них есть шкаф или полка, где пылятся ненужные предметы дарения, к подбору подарка к профессиональному дню надо относиться скрупулезно. Предлагаем несколько рекомендаций, как выбрать подарок на День медработника.
Традиционные презенты
Коробки шоколада и спиртные напитки, элитный чай или кофе являются обычным решением в этом вопросе. Женщинам не следует дарить крепкие алкогольные напитки, лучше выбрать хорошее дорогое вино и нестандартную коробку конфет.
Мужчинам-медикам можно преподнести как вина, так и более крепкие спиртные напитки. Что касается чая или кофе – выбрать отборный чай или престижную марку кофе.
Мужчинам-медикам можно преподнести как вина, так и более крепкие спиртные напитки. Что касается чая или кофе – выбрать отборный чай или престижную марку кофе.
Не стоит забывать про цветы. Живописно оформленный букет будет приятным сюрпризом для человека, стоящего на страже здоровья. Композиции из цветов – прекрасное выражение благодарности доктору.
Нестандартные варианты
Орхидея в горшке или другой экзотический цветок гармонично впишется в интерьер кабинета. Оригинальным подарком будет бонсай – маленькое деревце.
Автоматическая система ухаживания за растением, подаренная в комплекте с растением, облегчит заботу о нем. Автоматика в необходимый момент будет поливать растение и обеспечивать необходимой влагой. Покупая растение, стоит учитывать его размеры – большая пальма в тесном кабинете будет не уместна.
Редкая книга на врачебную тематику, совпадающая со специальностью, – отличный подарок для медработника.
Оригинальным вариантом будет букет, сделанный из конфет. Такой сладкий презент будет креативным подарком из конфет для медработника. Необычным подарком окажется фруктовый букет.
Подарок медработнику – корзина с фруктами – отличное дополнение к аранжировке из конфет.
Ручная работа
Владея навыками рукоделия, живописи, можно изготовить презент своими руками. Написанная самостоятельно картина или связанный эффектный шарф – превосходный подарок на День медработника. Поделка, изготовленная своими руками, будет оценена по достоинству.
Наборы с гостинцами
Подарочные наборы и корзины можно преподнести докторам, медсестрам, медбратьям и фельдшерам.
Дорогие презенты
Зная предпочтения близких людей или родственников, работающих в медицине, можно подарить:
парфюм,
кожаный бумажник,
брендовый ремень,
мобильный телефон,
планшет,
брелок или зажигалку из серебра под заказ.
Сувениры
Шахматы ручной работы с фигурами из натуральных материалов, небольшие изделия для декора интерьера, изготовленные известными дизайнерами, – превосходные подарки медработникам.
Нежелательные подарки
Иконы и другие подобные предметы дарить нежелательно, поскольку трудно угадать, как относится к религии медик. Неловкая ситуация возникнет, если атеисту преподнесут икону или книгу теологического содержания.