Что подарить на День медика: оригинальные идеи (Фото)

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Поскольку у медиков тысячи пациентов, и по секрету – у них есть шкаф или полка, где пылятся ненужные предметы дарения, к подбору подарка к профессиональному дню надо относиться скрупулезно. Предлагаем несколько рекомендаций, как выбрать подарок на День медработника.

Традиционные презенты

Коробки шоколада и спиртные напитки, элитный чай или кофе являются обычным решением в этом вопросе. Женщинам не следует дарить крепкие алкогольные напитки, лучше выбрать хорошее дорогое вино и нестандартную коробку конфет.

Мужчинам-медикам можно преподнести как вина, так и более крепкие спиртные напитки. Что касается чая или кофе – выбрать отборный чай или престижную марку кофе.

Мужчинам-медикам можно преподнести как вина, так и более крепкие спиртные напитки. Что касается чая или кофе – выбрать отборный чай или престижную марку кофе.

Не стоит забывать про цветы. Живописно оформленный букет будет приятным сюрпризом для человека, стоящего на страже здоровья. Композиции из цветов – прекрасное выражение благодарности доктору.