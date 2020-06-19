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Что подарить на День медика: оригинальные идеи (Фото)

Смотрите фото (8)
Что подарить на День медика: оригинальные идеи (Фото)
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Врач – сложная профессия, уважаемая и ответственная. Так или иначе, все в течение жизни не один раз обращаются за медицинской помощью. Всегда после успешного лечения люди хотят отблагодарить служителей Гиппократа....
  • 1

    Поскольку у медиков тысячи пациентов, и по секрету – у них есть шкаф или полка, где пылятся ненужные предметы дарения, к подбору подарка к профессиональному дню надо относиться скрупулезно. Предлагаем несколько рекомендаций, как выбрать подарок на День медработника.

    Традиционные презенты

    Коробки шоколада и спиртные напитки, элитный чай или кофе являются обычным решением в этом вопросе. Женщинам не следует дарить крепкие алкогольные напитки, лучше выбрать хорошее дорогое вино и нестандартную коробку конфет.

    Мужчинам-медикам можно преподнести как вина, так и более крепкие спиртные напитки. Что касается чая или кофе – выбрать отборный чай или престижную марку кофе.

    Мужчинам-медикам можно преподнести как вина, так и более крепкие спиртные напитки. Что касается чая или кофе – выбрать отборный чай или престижную марку кофе.

    Не стоит забывать про цветы. Живописно оформленный букет будет приятным сюрпризом для человека, стоящего на страже здоровья. Композиции из цветов – прекрасное выражение благодарности доктору.

  • 2

    Нестандартные варианты

    Орхидея в горшке или другой экзотический цветок гармонично впишется в интерьер кабинета. Оригинальным подарком будет бонсай – маленькое деревце.

    Автоматическая система ухаживания за растением, подаренная в комплекте с растением, облегчит заботу о нем. Автоматика в необходимый момент будет поливать растение и обеспечивать необходимой влагой. Покупая растение, стоит учитывать его размеры – большая пальма в тесном кабинете будет не уместна.

    Редкая книга на врачебную тематику, совпадающая со специальностью, – отличный подарок для медработника.

    Оригинальным вариантом будет букет, сделанный из конфет. Такой сладкий презент будет креативным подарком из конфет для медработника. Необычным подарком окажется фруктовый букет.

    Подарок медработнику – корзина с фруктами – отличное дополнение к аранжировке из конфет.

  • 3

    Ручная работа

    Владея навыками рукоделия, живописи, можно изготовить презент своими руками. Написанная самостоятельно картина или связанный эффектный шарф – превосходный подарок на День медработника. Поделка, изготовленная своими руками, будет оценена по достоинству.

  • 4

    Наборы с гостинцами

    Подарочные наборы и корзины можно преподнести докторам, медсестрам, медбратьям и фельдшерам.

  • 5

    Дорогие презенты

    Зная предпочтения близких людей или родственников, работающих в медицине, можно подарить:

    парфюм,

    кожаный бумажник,

    брендовый ремень,

    мобильный телефон,

    планшет,

    брелок или зажигалку из серебра под заказ.

  • 6

    Сувениры

    Шахматы ручной работы с фигурами из натуральных материалов, небольшие изделия для декора интерьера, изготовленные известными дизайнерами, – превосходные подарки медработникам.

  • 7

    Нежелательные подарки

    Иконы и другие подобные предметы дарить нежелательно, поскольку трудно угадать, как относится к религии медик. Неловкая ситуация возникнет, если атеисту преподнесут икону или книгу теологического содержания.

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Все по теме:

Сюрприз, Праздники, День медицинского работника, День медика, идеи подарков, Подарки медикам.

Автор:

Телеграф
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