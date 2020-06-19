COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных

Уже есть две области в Украине, где наполнение больниц больными COVID-19 составляет более 50%.
Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"У нас уже две области, где наполнение больниц больными составляет более 50%. Сегодня так же главный врач Александровской больницы Киева заявила о значительном увеличении (количества - ред.) больных в реанимации. Это, фактически, врачи называют результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, правил масочного режима, дезинфекции", - сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.