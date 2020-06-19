Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных
COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Архивные кадры и новые подробности: о соборе Парижской Богоматери снимут фильм
О соборе Парижской Богоматери снимут фильм

COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных

COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных
16:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Глава украинского правительства рассказал, что в связи с несоблюдением карантинных правил, в двух областях больницы более чем наполовину заполнены больными COVID-19.

Уже есть две области в Украине, где наполнение больниц больными COVID-19 составляет более 50%.

Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"У нас уже две области, где наполнение больниц больными составляет более 50%. Сегодня так же главный врач Александровской больницы Киева заявила о значительном увеличении (количества - ред.) больных в реанимации. Это, фактически, врачи называют результатом несоблюдения карантинных правил, правил дистанцирования, правил масочного режима, дезинфекции", - сказал Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине: в Минздраве отреагировали на заболеваемость COVID-19

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
02 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
03 Подкормка огурцов в открытом грунте
04 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
05 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
Звезда &quot;Пятого элемента&quot; и &quot;Властелина колец&quot; ушел из жизни в Великобритании
Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь