Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина
Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple

План действий Совета Европы для Украины продлили на несколько лет

План действий Совета Европы для Украины продлили на несколько лет
23:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Стороны признали в целом успешным выполнение целей документа.

План действий Совета Европы для Украины продлен до конца 2022-го.

Об этом сообщил в Facebook Постоянное представительство Украины при Совете Европы.

«Группа докладчика Совета Европы по вопросам демократии утвердила решение о согласовании доклада относительно среднесрочного прогресса в выполнении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, а также продлении срока его действия до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

Стороны признали в целом успешным выполнение целей документа, а также отметили важность эффективности его дальнейшей имплементации, несмотря на проблемы, связанные с агрессией РФ против Украины и пандемией СOVID-19.

Выполнение Плана координирует генеральный директорат программ Совета Европы при содействии Офиса СЕ в Украине. Финансирование плана действий происходит за счет доноров.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк поблагодарил представителей международной организации за поддержку Украины и доноров, крупнейшими из которых являются Европейский Союз, Швеция, Норвегия, Канада, Швейцария, Дания, Германия, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Люксембург, Чехия, Венгрия, Литва, Лихтенштейн, Польша, Турция, Эстония, Латвия и Румыния, а также Целевой фонд по правам человека (Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария).

План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы - это стратегический программный документ, который ставит целью через сотрудничество содействовать усилиям страны, направленным на согласование своего законодательства, институтов и практики с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и следовательно поддерживать страну в исполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Совет Европы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Подкормка огурцов в открытом грунте
02 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
03 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
04 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
05 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
На Львовщине продлили карантинные меры
На Львовщине продлили карантинные меры
&quot;Вирусная передача в популяциях может стать необратимой&quot;: ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой": ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь