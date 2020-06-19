Геращенко: Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения COVID- 19 после врачей

Антон Геращенко заявил, что работники правоохранительных органов являются вторыми после врачей по степени риска заражения коронавирусом.

Работники правоохранительных органов являются вторыми после врачей по степени риска и по факту заражения коронавирусом, ежедневно 16,5 тысячи их привлекается для обеспечения карантинных мер.

Это подчеркнул заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

«С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалось к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно покидали больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей», - заявил Геращенко.

По его словам, ежедневно для обеспечения карантинных мер и безопасности в Украине привлекается свыше 16,5 тыс. работников правоохранительных органов. Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

Кроме того, ежедневно для обеспечения карантина приобщаются также 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 работника ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в системе МВД уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, и в настоящее время 605 человек выздоровели.

На сегодняшний день полиция составила 12 694 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Открыто 169 уголовных производств, добавили в МВД.

Напоминаем, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял постановление правительства №485 от 10 июня 2020 года о выделении 2,6 млрд грн на доплаты работникам системы МВД. Дополнительные средства планируется направить на выплату доплат в размере до 50% заработной платы полицейским, нацгвардейцам, пограничникам и врачам системы МВД, которые лечат больных COVID-19.