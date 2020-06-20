Венгрия возобновила пропуск украинцев через свою границу

Венгрия восстановила пропуск украинских граждан через свою границу.

Венгерская сторона 19 июня сообщила, что возобновила пропуск через границу с Украиной пассажирских автобусов.

Об этом сообщает ГПСУ.

При краткосрочном посещении - на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не будут требовать дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

При транзитном проезде - въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживание, разрешении на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Об открытии со своей стороны пунктов пропуска "Лужники", "Вилок", "Звонково" и "Косино" пограничники Мукачевского отряда проинформировали своих венгерских коллег 29 мая.

Напомним, 29 мая с 00:00 распоряжением Правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска, в том числе пунктов пропуска, которые на участке Мукачевского пограничного отряда.