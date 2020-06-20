День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня

В этот день рекомендуется купаться, так как в воде не будет никаких злых духов и мистических существ.

По религиозному календарю сегодня отмечают день Святого мученика Феодота, который жил в Анкире Галатийской в III веке. Он отличался особой добротой и отзывчивостью. В разгар гонения при императоре Диоклитиане (284-305) он снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своем доме, где тайно совершались богослужения. Святой Феодотией посещал христиан-узников в темницах, выкупал их, с благоговением погребал тела мучеников, брошенные на съедение зверям.

Однажды он вытащил из воды и похоронил тела семи святых мучениц, утопленных в море. О его поступке донесли. Он отказался принести жертву идолам, потому что исповедовал истинную веру в Христа, за это Феодотиея подверглим жестоким мучениям и усекли мечом (303 года). Тело мученика хотели сжечь, но буря, которая поднялась, помешала это исполнить, и его отдали христианскому погребению.

В народе именно с Дня Феодота, 20 июня, наконец, начинали ходить на водоемы и купаться — до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду.

Приметы

Святой Федот тепло дает - в рожь золото ведет.

Святой Федот на дождь поведет - к тощему наливу (колоса).

Если дым костра клубится, стелется по земле, ест глаза, а угли в костре тлеют ярко - погода переменится, жди ненастья.

Если летом ночью не было росы - днем будет дождь.