У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

С латинского имя Зинаида переводится как "заботливая", с арабского имя Зина переведут как "красивая".

Девушки, носящие имя Зинаида, сокращенно Зина, обладают явной напористостью и остротой. Хотя не чужды им и романтизм, и мечтательность, которые, правда, не всегда будут видны с первого взгляда. Зинаида довольно звучное имя, напоминающее победную песню, но при этом оно, возможно, покажется кому-то простым и лишённым загадочности.

Зинаида будет расти несколько высокомерной и холодной девушкой. Она уважает силу и авторитет, поэтому в школе стремится быть первой ученицей, помощницей учителей, несколько заискивает перед старшими. Если Зину приведут в пример другим ученикам, она вряд ли сможет скрыть свою радость. Вообще честолюбие весьма развито у Зинаиды. Она отлично знает, чего хочет, и умеет этого добиться. Главное, чтобы с годами это качество не развилось до того, что Зина начнет думать, что все вокруг должны жить, как она считает нужным.

Зина обаятельна, но красавицей ее не назовешь. Зато Зина умеет себя эффектно и выгодно подать. Кроме того, девушки с этим именем очень страстные натуры. Так что вниманием мужчин Зинаида обделена не будет. Более мягкий характер у Зин, родившихся летом.

Зинаида не прочь посплетничать. Спорить с Зинаидой не стоит. Возникающие разногласия лучше решать компромиссом, уступив в чем-то, не забывая напомнить о том, что стремитесь сохранить с ней хорошие отношения.

Зинаида может стать отличным бухгалтером или фармацевтом. А вот учитель из нее выйдет строгий и придирчивый.

Зинаида выделяется своим умом и пробивными способностями. Порой ее энергичность может вызвать удивление среди коллег, но все же для счастья Зинаиде все-таки важнее любовь и взаимопонимание, а не карьера.

По складу характера Зинаида – лидер. Но в отношениях с мужчинами она скрывает это, демонстрируя свое подчинение. Но стоит ей вступить в брак, как все лидерские качества вырываются наружу. Если же и муж девушки – человек с характером, то жди беды. Зина наверняка постарается загнать мужа «под каблук». Она будет заведовать бюджетом семьи, решать, что нужно говорить и делать мужу и детям.

Для того, чтобы жить в полноценной семье, Зинаиде придется волей неволей руководствоваться не только своим умом, но и слушать мнение окружающих. С возрастом Зина научится понимать, когда лучше смолчать. Можно быть уверенным, что она приложит все силы для того, чтобы ее дом превратился в полную чашу.

Зинаида скуповата, но на благоустройство дома или на красивую вещь денег не пожалеет. Она хорошая хозяйка, часто обнаруживает способности к изготовлению домашних наливок, а при случае не откажется и выпить.

Поздравления

Тебе всегда желаю, Зина,

Счастливой и здоровой быть,

Иметь для радости причины,

Мгновение каждое ценить!

Пускай все планы и мечты

Твои в реальность воплотятся!

Желаю вечной красоты

И чаще в жизни улыбаться!

Тебя сегодня, Зинаида, поздравляю,

Любви достойна ты и всяческих похвал,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

Чтоб каждый новый день счастливым стал.

Чтоб ты, Зинуля, радовалась жизни,

Чтоб шла по ней с улыбкой, налегке,

А чтоб успешно все дела решались

Удачу, чтоб вела на поводке.

И днем пусть солнце тебе ярко светит,

А ночью звезды освещают путь,

Будь, Зина, самою счастливою на свете,

Любимой и единственною будь.

Дорогая Зина, поздравляю!

Жизнь пускай наполнится теплом.

Пусть добро и радость окружают,

Расцветает пусть в достатке дом.

Пусть сбываются мечтанья,

Пусть в любых делах везет.

Не напрасны будут все старанья,

И как роза красота твоя цветет.

Зинаида — «рожденная Зевсом»,

Потому-то ты лидер во всем.

И на мир смотришь ты с интересом.

И берешься за все с огоньком!

Ты — натура серьезная, Зина,

Но, как роза, умеешь цвести.

И пускай каждый классный мужчина

Не посмеет свой взгляд отвести!

Тебе желаю, Зинаида,

Шагать уверенно вперед!

Всегда будь новому открыта,

Дорога к целям пусть ведет!

Пусть будет счастье безграничным,

Любовь — взаимной и прекрасной,

Здоровье — крепким и отличным,

А вот улыбка — вечно ясной!

Сколько в имени твоем,

Раскрываю с каждым днем.

Ты царица и Фемида,

Дорогая Зинаида.

Я хочу тебе добра,

Золота и серебра.

На душе покой и радость,

Позволяла что бы слабость.

Зина, человек чудесный,

Пусть вокруг весь мир прелестный

Будет сеять тебе светом,

И всегда добрым советом.

В этот день для Зинаиды

Пожелаю я любви,

Чтоб проблемы и обиды

Не мрачили дни твои.

Чтобы счастье и везенье

Не оставили твой дом,

Было бодрым настроенье,

И успех настал во всем!